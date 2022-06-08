08.06.2022, 12:40
НОЧНОЙ РЕПОРТАЖ | В Кохтла-Ярве темнота: из-за отключения уличного освещения люди боятся ходить по улицам(11)
"Если мэр хочет, чтобы мы пользовались фонариками, пусть выдаст!“
Вот уже три недели жителям Кохтла-Ярве, города с населением в 35 000 человек, рекомендуют ходить парами и носить с собой фонарики во время передвижения в темное время суток. Город решил временно отключить уличное освещение в целях экономии. Это решение стало неприятным сюрпризом как для полиции, так и для местных жителей, которые узнали о нем только в ночь, когда город впервые погрузился во тьму. Delfi поговорил с жителями Кохтла-Ярве. Смотрите видео!