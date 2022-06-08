НОЧНОЙ РЕПОРТАЖ | В Кохтла-Ярве темнота: из-за отключения уличного освещения люди боятся ходить по улицам

В Кохтла-Ярве уличное освещение было отключено в середине мая. Жители были проинформированы об этом лаконичным уведомлением на сайте города.



Мэр города Тоомас Наэль сообщил Delfi, что решение было принято из-за необходимости экономии электроэнергии. По его словам, к концу года город будет нуждаться в примерно 300 000 евро для обеспечения уличного освещения. К концу апреля уже было потрачено более половины бюджета. „Эти счета за электричество - я не могу сказать, что мы сильно напуганы, но, к сожалению, ситуация такова“, - сказал Наэль. „По сравнению с прошлым годом расходы значительно выше: мы предполагаем, что они будут, по крайней мере, в три раза больше. К тому же, по словам экспертов, ситуация вряд ли улучшится“.