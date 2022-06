ВИДЕО | Самые известные песни футбольных фанатов

You’ll Never Walk Alone

Одним из самых известных примеров такой песни является You’ll Never Walk Alone («Ты никогда не будешь одинок»), которую традиционно исполняют фанаты «Ливерпуля», «Селтика» и массы других клубов по всему миру. Эту композицию специально для мюзикла «Карусель» в 1945 году написали американские композиторы Ричард Роджерс и Оскар Хаммерстайн II. В 1963 году ее перепела ливерпульская группа «Gerry & The Pacemakers». Песня взлетела на вершину британского хит-парада, а на стадионе «Ливерпуля» ее стали включать перед стартовым свистком. Впоследствии композиция стала гимном болельщиков «красных», а ее название нанесли на эмблему клуба и на ворота Шенкли, ведущие на «Энфилд».

Freed from Desire

Электронный поп-хит 1997 года Галы Риццато завирусился среди болельщиков накануне Евро-2016. Все благодаря одному человеку — преданному болельщику «Уигана» Шону Кеннеди, который поделился видео, в котором поет песню на мотив Freed from Desire («Освобожден от желания»), посвященную нападающему его любимого клуба Уиллу Григгу. Видео быстро набрало популярность, и песня перекочевала на трибуны стадиона «Уигана», а оттуда — на Евро-2016, где ее при любом удобном случае распевали фанаты сборной Северной Ирландии, которую представляет Григг. Теперь практически каждому, кто смотрел тот турнир, знакомы строки «Will Grigg’s on fire, your defence is terrified!» («Уилл Григг в огне, ваша защита в ужасе!») и следующий за ними мелодичный распев.