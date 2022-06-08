КОЛОНКА RusDelfi | Эстонские политики, не кормите чудовище российской пропаганды(48)
Эстонским политикам было бы хорошо помнить о том, что они делали и говорили в прошлом. Инициатива лишить голоса избирателей с российским гражданством на местных выборах играет на руку путинской пропаганде.
В связи с российской агрессией против Украины две эстонские партии — EKRE и Isamaa — выдвинули предложение лишить права голоса граждан России на местных выборах. Их предложение поддерживает и бывший эстонский премьер-министр Март Лаар. Их аргументы просты: граждане страны-агрессора не должны выбирать в Эстонии органы местной власти.
Давайте немного вспомним историю: в Европе принято, что каждая страна сама определяет правила участия в местных выборах. Это общепринятая практика в странах северной Европы, и именно оттуда Эстония в свое время взяла пример. Это было летом 1999 года, когда у власти было правительство Марта Лаара. Этот вопрос выносился на голосование в Рийгикогу и не нашлось ни одного голоса против. Правительство Лаара аргументировало принятие закона о разрешении гражданам России участвовать в местных выборах тем, что это было вызвано давлением международных организаций и других стран. Когда у руководителей партии спросили, возможно ли когда-нибудь изменить этот закон, они ответили отрицательно, отметив, что это не принято на правовом поле западного мира.
Спустя более двадцати лет Март Лаар и партия Isamaa об этом благополучно забыли. Если двадцать лет назад они говорили, что закон ни в коем случае не будет изменен, то что же изменилось теперь? Правовая практика меняется очень медленно и вряд ли в течении двадцати лет появились какие-нибудь кардинальные изменения относительно того, как интерпретировать правовые нормы — как их менять и отменять. Видимо, это делается сейчас только для того, чтобы получить в очередной раз внимание и временные баллы от своих избирателей. Многим избирателям наверняка понравилось бы коллективное наказание граждан России, которые живут в Эстонии. Но это просто эмоции. На самом деле нет никаких доказательств, что все семьдесят тысяч российских граждан поддерживают режим Путина и его агрессию против независимой Украины. Наоборот, на протяжении последнего десятилетия выросло количество российских граждан, которые были вынуждены сбежать от этого режима и которые нашли себе в Эстонии новый дом.
Владимиру Путину и его окружению безразлично, как живут граждане России и в России, и за границей, в том числе — в Эстонии. Однако им очень понравились новости о том, как ущемляют или ограничивают права российских граждан в Эстонии. Это главный нарратив российской пропаганды уже более десяти лет. Если эстонские политики сами хотят кормить эту чудовищную машину пропаганды и участвовать в глупых пропагандистских сюжетах, то это говорит о том, что эти люди безответственные и недальновидные. Кризисное время требует настоящих политиков и те, которые не осознают ответственность, своими действиями только усугубляют кризис. Можно только надеяться, что эстонский избиратель это понимает и не попадет в ловушку дешевого популизма.