КОЛОНКА RusDelfi | Эстонские политики, не кормите чудовище российской пропаганды

Давайте немного вспомним историю: в Европе принято, что каждая страна сама определяет правила участия в местных выборах. Это общепринятая практика в странах северной Европы, и именно оттуда Эстония в свое время взяла пример. Это было летом 1999 года, когда у власти было правительство Марта Лаара. Этот вопрос выносился на голосование в Рийгикогу и не нашлось ни одного голоса против. Правительство Лаара аргументировало принятие закона о разрешении гражданам России участвовать в местных выборах тем, что это было вызвано давлением международных организаций и других стран. Когда у руководителей партии спросили, возможно ли когда-нибудь изменить этот закон, они ответили отрицательно, отметив, что это не принято на правовом поле западного мира.

Спустя более двадцати лет Март Лаар и партия Isamaa об этом благополучно забыли. Если двадцать лет назад они говорили, что закон ни в коем случае не будет изменен, то что же изменилось теперь? Правовая практика меняется очень медленно и вряд ли в течении двадцати лет появились какие-нибудь кардинальные изменения относительно того, как интерпретировать правовые нормы — как их менять и отменять. Видимо, это делается сейчас только для того, чтобы получить в очередной раз внимание и временные баллы от своих избирателей. Многим избирателям наверняка понравилось бы коллективное наказание граждан России, которые живут в Эстонии. Но это просто эмоции. На самом деле нет никаких доказательств, что все семьдесят тысяч российских граждан поддерживают режим Путина и его агрессию против независимой Украины. Наоборот, на протяжении последнего десятилетия выросло количество российских граждан, которые были вынуждены сбежать от этого режима и которые нашли себе в Эстонии новый дом.