В Крыму пенсионерку приговорили к двум годам колонии за осквернение могилы российского военного, погибшего в Украине

Как писали «Грати», Валерия Гольденберг — уроженка Полтавы, живущая в Крыму с 2000-х годов. После присоединения полуострова к России она хотела уехать в Украину, но так и не сделала этого, не желая «сидеть на шее» у дочери, передает "Медуза".

Узнав о гибели в ходе войны 2022 года своих знакомых и волнуясь за близких, она, по имеющимся данным, захотела «отомстить». Как следует из публикации «Грати», это произошло после отступления российских войск из-под Киева, когда в СМИ появилась информации о совершенных там военных преступлениях.

7 апреля Гольденберг принесла на кладбище в своем селе кровь и фекалии и испачкала ими могилу 21-летнего морпеха Валентина Исайчева, который погиб 24 марта при уничтожении корабля «Орск» в порту Бердянска. В тот же день оскверненную могилу увидели родители, посещавшие ее ежедневно. Вскоре Гольденберг задержали и отправили под арест.

«Так как я против того, что Россия напала на Украину, то примерно 4 апреля 2022 года, когда я узнала, что военнослужащие освободили Бучу, Ирпень, Гостомель Киевской области, то я решила облить кровью могилу военнослужащего России, который воевал и погиб на территории Украины, — говорила Гольденберг следователю, добавляя, — Там военнослужащие России убивают мирных людей».