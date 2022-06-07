ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (104-й день) | Украина получила первые тела защитников "Азовстали". Шойгу объявил о полном взятии под контроль Северодонецка

Шойгу объявил о полном взятии под контроль жилых кварталов Северодонецка. Также на селекторном совещании министр обороны РФ рассказал об освобождении значительной части ДНР и ЛНР по левому берегу Северского Донца. По его данным, освобождены 17 населенных пунктов, в том числе Красный Лиман, Святогорск, Студенок, Яровая, Кировск, Ямполь, Дробышево и другие.

Синод Русской церкви постановил перевести епархии Крыма в прямое подчинение патриарху Кириллу.

IBM объявила о прекращении работы в России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил Financial Times, что украинская армия уступает российской в плане техники и из-за этого не может перейти в наступление

Власти Харькова: под обстрелами сегодня погибли три человека. "Была атакована северная часть города, в частности, Алексеевка. Кроме того, пострадали такие населенные пункты как Черкасская Лозовая и Слатино Харьковского района и Коробочкино Чугуевского района", — сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Первая леди Украины: "Не привыкайте к этой войне".

Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, призвала мировое сообщество "не привыкать" к российско-украинской войне, иначе, по ее словам, "эта война не закончится никогда".

В России удаляют "страницы памяти" со списками военных, погибших в Украине. Как стало известно сегодня, Светлогорский городской суд Калининградской области постановил, что данные о погибших, "раскрывающие потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций" относятся к государственной тайне.

В верховном суде ДНР начался процесс над иностранцами, воевавшими на стороне Украины. Обвиняемые — подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Марокко Саадун Брагим. Им грозит смертная казнь за наемничество.

Польша поставит Украине более 50 пушек-гаубиц Krab на сумму около 3 млрд злотых (более 700 млн долларов США). Это крупнейший экспортный контракт для польской военной промышленности за последние годы. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил на заводе Huta Stalowa Wola, передает TVN.24.

Генштаб ВСУ: интенсивность применения российской авиации снизилась. В вечерней сводке от украинского Генерального штаба содержится наблюдение о том, что "благодаря успешным действиям нашей ПВО интенсивность применения вражеской авиации снизилась". Согласно анализу Генштаба, усилия российской авиации сосредоточились на поддержке сухопутных войск и на ударах по украинской инфраструктуре в глубине территории Украины.

Россия продолжает блокировать вывоз украинского зерна из черноморских портов. Несмотря на призывы западных политиков и дипломатов, которые сегодня вновь прозвучали, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "четких договоренностей" по этой теме пока нет. Эта тема также должна обсуждаться завтра на переговорах глав МИД РФ и Турции Лаврова и Чавушоглу.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас встретилась накануне с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает МИД Эстонии. Лидеры стран обсудили, прежде всего, вопросы национальной обороны. "Для военной защиты Эстонии нужны сильные войска в повышенной готовности и с действующей командной структурой НАТО. Мы договорились с премьер-министром Джонсоном, что Эстония и Великобритания будут сотрудничать для создания в Эстонии командной структуры уровня дивизии", — заявила по итогам встречи Каллас. Также стороны подчеркнули свою готовность продолжить всесторонне поддерживать Украину.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил об уничтожении в результате ракетного удара одного из крупнейших в Украине зерновых терминалов. "Очередной российский ракетный удар, способствующий глобальному продовольственному кризису. Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине в Николаеве. В свете таких сообщений дезинформация, распространяемая Путиным, чтобы отвести вину, становится еще более циничной", — написал Боррель.