Актер из "Особенностей национальной охоты" закрыл ресторан советской кухни в Хельсинки

Причиной закрытия, по словам актера, стала "мировая политическая ситуация". "В настоящее время идея ресторана является бестактной", - заявил актер.

По его словам, из-за войны в Украине национальные блюда советских республик стали не востребованы.

"Сейчас я разрабатываю новую концепцию пространства. Ресторан, вероятно, откроется в начале осени. Будет еще лучше", - пообещал он.

Хаапасало - один из владельцев и разработчиков идеи ресторана, хотя основным владельцем является крупная ресторанная группа Noho Partners. Помимо Davai Davai, как следует из информации на ее сайте, она также заправляет примерно 250 ресторанами, барами, пабами, ночными клубами и развлекательными центрами.

Еще 17 мая на странице ресторана в "Фейсбуке" сообщалось, что заведение ушло на летние каникулы. "Так как лето слишком короткое, мы решили немного продлить его. Мы отправимся на праздничные пастбища и вернемся, когда в Эспланаде начнутся осенние дожди", - говорится в посте. Ресторан находится возле одноименного парка в Хельсинки.

Заведение было оформлено в стиле СССР - например, на стенах висели советские плакаты, - и позиционировалось как ресторан советской кухни. Оно открылось в октябре прошлого года.

10 марта в "Фейсбуке" заведения появился пост в поддержку Украины. Вместе с ним ресторан объявил об организации ужина "Слава Украине", выручка за который, как сообщалось, отправится в организацию, помогающую украинским детям. В меню предлагались борщ, хачапури, бефстроганов и десерт "Павлова".

"Нападение России на Украину - незаконное и ужасное преступление, каким всегда является война. Печаль, тревога и страдание, которые люди испытывают в разгар войны, опустошительны. И самое ужасное чувство - что дети должны страдать и подвергаться насилию", - цитировало заведение актера.

В 2014 году Хаапасало уже закрывал ресторан ресторан Ville's Mayak неподалеку от одного из пропускных пунктов на финско-российской границе в Лапеенранте. Заведение было ориентировано на российских туристов и проработало всего год.