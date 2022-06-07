Родители из Нарвы едут протестовать перед зданием Рийгикогу. Зачем?(1)
"Нам очень важна ваша поддержка!" – так начинается сообщение нарвитянки Марины Ювенальской на ее странице в фейсбуке. У Марины сын учится в 8 классе солдинаской гимназии, а дочь пойдет в первый класс. "Дочь год ходила на подготовку в две школы: в Солдино гимназию и в Пяхклимяе гимназию, – говорит Марина. – Она выбрала солдинаскую гимназию и сейчас находится в стрессе из-за сложившейся ситуации". Марина призывает поехать на пикет в Таллинн 9 июня, чтобы поддержать родную гимназию, которую хотят перевести с 2025 года в здание школы №6.
Эта школа, считают родители учеников гимназии, находится далеко от их домов, дорога до нее небезопасна, а само здание проигрывает теперешнему зданию гимназии, особенно фасад. Плюс неизвестно, как сложится ситуация с учителями: кто-то останется, а кто-то, возможно, уйдет.
По словам одного из членов попечительского совета гимназии Ольги Олейник, под самыми окнами школы №6 будет запущена мощная трасса для большегрузового транзитного транспорта, также рядом находится действующая многополосная транзитная железная дорога, а здание их Солдинаской гимназии расположено в центре зелёного, спального района. "Логистика и локация для детей сейчас идеальны, – уверена Ольга. – Рядом много учреждений творческого развития детей: спортивная школа, Нарвский дом детского творчества, творческие площадки на Кересе. 860 наших учащихся не должны жертвовать здоровьем, привычными условиями учебы и повседневной жизни". Ольга рассказывает, что около 10 лет назад при реорганизации школ города, в помещение, куда планируют перевести их детей, были полностью отправлены все ученики школы № 6. "Но за прошедшие годы в здании осталось всего лишь 200 учеников, остальные разошлись по другим школам", – переживает Ольга Олейник.
Пикет организуют активные родители гимназии. Он запланирован 9 июня в 11 часов утра. В полиции приняли заявку на 50 человек. Сколько точно приедет участников – пока не ясно. Но в фейсбуке родители активно подтверждают свое намерение ехать.
Напомним, эти меры – закрытие зданий и объединение школ и детских садов – предложены в проекте программы стратегии развития образования в Нарве до 2030 года. В настоящее время специалисты Службы образования, мэр города и депутаты проводят встречи с педагогическими коллективами города, чтобы услышать их мнение, рассмотреть альтернативные варианты решений. Родители полагают, что их мнение услышано не было. "Хотим донести информацию о нашей проблеме до государственной власти и попытаться решить на уровне республики, надеемся, что хоть это поможет", – говорит Ольга Олейник.
В городе уже прошел флешмоб с участием учеников гимназии против объединения двух школ, пикет перед зданием городской управы, а также горожане собрали более 4000 подписей против слияния школ и закрытия детских садов. 6 июня нескольких членов попечительского совета солдинаской гимназии отправили письма министру образования и канцлеру права, в котором описали ситуацию и свое несогласие.