Родители из Нарвы едут протестовать перед зданием Рийгикогу. Зачем?

Эта школа, считают родители учеников гимназии, находится далеко от их домов, дорога до нее небезопасна, а само здание проигрывает теперешнему зданию гимназии, особенно фасад. Плюс неизвестно, как сложится ситуация с учителями: кто-то останется, а кто-то, возможно, уйдет.

По словам одного из членов попечительского совета гимназии Ольги Олейник, под самыми окнами школы №6 будет запущена мощная трасса для большегрузового транзитного транспорта, также рядом находится действующая многополосная транзитная железная дорога, а здание их Солдинаской гимназии расположено в центре зелёного, спального района. "Логистика и локация для детей сейчас идеальны, – уверена Ольга. – Рядом много учреждений творческого развития детей: спортивная школа, Нарвский дом детского творчества, творческие площадки на Кересе. 860 наших учащихся не должны жертвовать здоровьем, привычными условиями учебы и повседневной жизни". Ольга рассказывает, что около 10 лет назад при реорганизации школ города, в помещение, куда планируют перевести их детей, были полностью отправлены все ученики школы № 6. "Но за прошедшие годы в здании осталось всего лишь 200 учеников, остальные разошлись по другим школам", – переживает Ольга Олейник.

Пикет организуют активные родители гимназии. Он запланирован 9 июня в 11 часов утра. В полиции приняли заявку на 50 человек. Сколько точно приедет участников – пока не ясно. Но в фейсбуке родители активно подтверждают свое намерение ехать.