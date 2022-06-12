Удивительная история: ресторатору из Индии помог добиться успеха „неуклюжий эстонский язык“. Теперь его бизнес процветает от Сааремаа до Ида-Вирумаа(2)
Балли Чоухан - владелец нескольких ресторанов индийской кухни на Сааремаа и в Ида-Вирумаа. Он рассказал RusDelfi об особенностях ведения бизнеса в разных концах Эстонии и о том, чем отличаются вкусы жителей Нарвы и Курессааре.
Балли Чоухан родился в Индии, в городе под названием Пинджор. В Эстонию он приехал в 2003 году в целях получения высшего образования в Эстонской школе бизнеса. Еще во время учебы в университете он начал работать поваром в отельном ресторане. Предложение открыть свой бизнес поступило к Балли в 2011 году. Первый ресторан он открыл на Сааремаа.
Язык до Сааремаа доведет
Он вспоминает, что начало было трудным. "Первые пару лет было очень тяжело, - рассказывает ресторатор. - Мне, конечно говорили, что островитяне очень долго принимают к себе новых людей, но я не ожидал, что настолько". У него даже были мысли сворачивать бизнес. "Но меня отговорили друзья. Сказали, что островитянам требуется года три или четыре, чтобы освоиться с новым местом". Он вспоминает, что лед помог растопить новостной сюжет о нем на местном телевидении. "Людям понравилось, как я неуклюже говорю по-эстонски. Это их зацепило", - с улыбкой говорит он. После этого дела у Балли пошли в гору.
"Я никогда не учил эстонский нарочно. Начал учить язык, как и все, с "Tere, kuidas läheb?". Очень быстро выучил, что отвечать на вопрос "Kust sa pärit oled?" ("Откуда ты родом?" - прим. пер.)",- рассказывает Балли. Это был главный вопрос от местных людей. Родной язык у него хинди. Также он владеет английским. Русский язык мужчина понимает, но говорит плохо. Незнакомые люди всегда начинают разговаривать на английском. Если Балли понимает, что родной язык собеседника эстонский, то он свободно переходит на него.
У Балли эстонское гражданство. Он получил его сразу по истечению необходимых восьми лет жизни в Эстонии. С экзаменом по конституции проблем не возникло, а вот языковой экзамен пришлось один раз пересдать. "Не хватило пары пунктов", - с досадой говорит он. Лучшим учителем он считает друзей и общество.
Нарвитяне любят поострее
Сегодня у Балли по Эстонии семь ресторанов. Сеть носит название "Monk". Большая часть находится в Ида-Вирумаа. "Друг предложил открыть бизнес и там", - рассказывает Балли. У него были опасения, ведь дальше от Сааремаа, чем в Ида-Вирумаа, забраться в Эстонии невозможно. Люди его предупреждали, что у Ида-Вирумаа плохая репутация. "Там люди живут бедно. Как они будут у тебя есть, если у них денег нет?" - говорили ему друзья.
К счастью, опасения не подтвердились. "В Ида-Вирумаа у меня все очень и очень в порядке", - с гордостью говорит ресторатор. В Нарве у него уже три ресторана, один в Йыхви и один в Кохтла-Ярве.
Меню везде одинаковое и рассчитано на всю семью. В основном это индийская кухня, но есть также пицца и суши. Все индийские блюда готовятся строго по национальным рецептам. "Моя мама приезжала в гости и похвалила мою курицу Тикка Масала. Сказала, что она не отличается от индийской", - вспоминает Балли. Удивительно, но по его опыту, вкусы у эстонцев в западной и восточной части страны отличаются. "Сааремаа обожает курицу в кисло-сладком соусе. Жители Ида-Вирумаа без ума от острой пищи. Нарвитяне постоянно просят сделать еще острее, чтобы рот горел", - с улыбкой говорит он.
В Нарве Балли активно учит еще и русский язык. Каждый день ему приходится использовать его в работе. Особенно в общении с работниками. Далеко не все владеют эстонским, хотя и живут в стране намного дольше него. По его словам, молодое поколение уже владеет эстонским в достаточной мере.
Хороший работник на вес золота
На острове Сааремаа тяжелее всего дела обстоят с поиском работников. Одно кафе даже пришлось закрыть из-за нехватки рабочих рук. "Некому было выходить на работу", - вспоминает ресторатор. Найти поваров среди местных жителей практически невозможно, а привезти профессионалов из Индии получается только в очень ограниченном количестве. "Миграционная квота такая маленькая, что успеть подать заявку вовремя практически невозможно", - рассказывает он. Пару поваров ему все-таки удалось привезти из Индии, но этого недостаточно для успешного ведения бизнеса. Сейчас у Балли приблизительно 40 работников. По его словам, зарплаты он всегда держит на достойном уровне. "Если хочешь удержать планку качества, необходимо платить достойные зарплаты", - замечает он.
Работников в Нарве, Йыхви или Кохтла-Ярве находить проще, чем на Сааремаа. Летом на острове нехватка рабочей силы критична. Если учесть, что зарплаты на Сааремаа выше, чем в Ида-Вирумаа, то эта ситуация становится еще более необъяснимой. В обоих ресторанах в Курессааре открыты вакансии официантов, поваров, посудомоек и другого персонала. Рестораны готовы рассмотреть любые кандидатуры. "Мы всему обучим на месте, у нас этот процесс налажен", - комментирует Балли. Он добавляет, что будет рад дать работу всем, в том числе, и украинским беженцам. Балли сопереживает событиям в Украине и готов помогать людям, которые оказались в беде.
Балли брался обучать местных жителей готовить индийские блюда. "Пару дней учатся, а потом забрасывают. Говорят, что это слишком сложно", - с сожалением рассказывает он. По его словам, такая ситуация не только на Сааремаа. По всей Эстонии рестораны индийской кухни испытывают сильную нехватку персонала.
Нехватка работников сказалась и во времена пандемии. "Пандемия застала нас врасплох. Нужно было быстро что-то придумывать", - вспоминает он. В срочном порядке организовали доставку еды на дом. Подрядили местных таксистов, возили людям еду сами. Никакими сервисами по доставке еды до пандемии они не пользовались. Также пришлось действовать и в Йыхви. "И люди начали активно заказывать еду к себе домой", - с облегчением говорит Балли. А с прошлого года его рестораны в Нарве стали активно сотрудничать с сервисом доставки Wolt. Балли положительно отзывается о работе с этим сервисом. Говорит, что они очень активные, постоянно проводят рекламные компании, приводят новых клиентов в ресторан.
В Ида-Вирумаа делать бизнес можно
Балли очень хорошо отзывается о людях из восточной части страны. Он говорит, что на востоке люди более открытые. Рестораны Йыхви, Нарвы и Кохтла-Ярве работают хорошо. Большую часть времени теперь он проводит в Ида-Вирумаа, хотя родным местом в Эстонии считает Сааремаа. Он планирует развивать ресторанную сеть и в другие города. "Если получилось в Курессааре и в Нарве, то получится везде", - добавляет он. Главное, чтобы работников везде хватило.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.