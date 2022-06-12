Удивительная история: ресторатору из Индии помог добиться успеха „неуклюжий эстонский язык“. Теперь его бизнес процветает от Сааремаа до Ида-Вирумаа

Балли Чоухан родился в Индии, в городе под названием Пинджор. В Эстонию он приехал в 2003 году в целях получения высшего образования в Эстонской школе бизнеса. Еще во время учебы в университете он начал работать поваром в отельном ресторане. Предложение открыть свой бизнес поступило к Балли в 2011 году. Первый ресторан он открыл на Сааремаа.

Язык до Сааремаа доведет

Он вспоминает, что начало было трудным. "Первые пару лет было очень тяжело, - рассказывает ресторатор. - Мне, конечно говорили, что островитяне очень долго принимают к себе новых людей, но я не ожидал, что настолько". У него даже были мысли сворачивать бизнес. "Но меня отговорили друзья. Сказали, что островитянам требуется года три или четыре, чтобы освоиться с новым местом". Он вспоминает, что лед помог растопить новостной сюжет о нем на местном телевидении. "Людям понравилось, как я неуклюже говорю по-эстонски. Это их зацепило", - с улыбкой говорит он. После этого дела у Балли пошли в гору.

"Я никогда не учил эстонский нарочно. Начал учить язык, как и все, с "Tere, kuidas läheb?". Очень быстро выучил, что отвечать на вопрос "Kust sa pärit oled?" ("Откуда ты родом?" - прим. пер.)",- рассказывает Балли. Это был главный вопрос от местных людей. Родной язык у него хинди. Также он владеет английским. Русский язык мужчина понимает, но говорит плохо. Незнакомые люди всегда начинают разговаривать на английском. Если Балли понимает, что родной язык собеседника эстонский, то он свободно переходит на него.

У Балли эстонское гражданство. Он получил его сразу по истечению необходимых восьми лет жизни в Эстонии. С экзаменом по конституции проблем не возникло, а вот языковой экзамен пришлось один раз пересдать. "Не хватило пары пунктов", - с досадой говорит он. Лучшим учителем он считает друзей и общество.

Нарвитяне любят поострее