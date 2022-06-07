Футболистка сборной России осудила Путина(1)
Футболистка российской сборной по футболу Надежда Карпова осудила преступные действия Владимира Путина в Украине. Нападающая испанского "Эспаньола" выступила против войны, а также жестко раскритиковала российскую пропаганду.
В интервью ВВС Sport 27-летняя игрок сборной России призналась, что "не может спокойно смотреть на бесчеловечность и молчать". При этом она утверждает, что не все простые жители России несут ответственность за действия Путина.
"Российская пропаганда пытается убедить россиян, что мы – особая нация, и весь мир против нас и в нашей "уникальной миссии". О какой уникальной миссии вы говорите? Я не считаю россиян особенными. В то же время мне не стыдно быть русской, потому что Россия – это не правительство и не Владимир Путин. Путин забрал у нас все, забрал наше будущее. Люди, которые оправдывают войну, они заложники пропаганды. Мне их жаль, и я считаю, что мы должны сделать все, чтобы освободить их от нее", – заявила Карпова.
27-летняя Карпова — единственный игрок сборной России по футболу, которая публично заявила о своем неприятии войны и делает это почти каждый день. С начала войны она размещала антивоенные сообщения в Instagram, в котором у нее 143 000 подписчиков.