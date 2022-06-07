Футболистка сборной России осудила Путина

"Российская пропаганда пытается убедить россиян, что мы – особая нация, и весь мир против нас и в нашей "уникальной миссии". О какой уникальной миссии вы говорите? Я не считаю россиян особенными. В то же время мне не стыдно быть русской, потому что Россия – это не правительство и не Владимир Путин. Путин забрал у нас все, забрал наше будущее. Люди, которые оправдывают войну, они заложники пропаганды. Мне их жаль, и я считаю, что мы должны сделать все, чтобы освободить их от нее", – заявила Карпова.