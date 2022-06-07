Когда решится судьба школ и детских садов в Нарве? Отвечает мэр Катри Райк

Кроме этого, когда происходит слияние, то и необходимость в работниках столовой, уборщицах, вахтерах становится меньше. Никто не заявляет эту проблему громко. Нас спрашивают в основном о зданиях и тротуарах, ведущих к школе. Но ученики спросили о своих учителях. Я не могу сказать, что у всех останется работа, это будет вранье. Но варианты будут предложены. Например, осенью откроется в Нарве частный социальный дом. Сейчас ищут кадры для него. Педагогика и социальная сфера близки, возможно, кто-то захочет пойти туда работать. У меня тоже сердце болит за этих людей, но качество образования важнее. И экономика города – с ней не поспоришь.

Когда уменьшится количество учеников, кто-то потеряет работу. Это ясно. Скорее всего, это будут те специалисты, которые не владеют эстонским языком, не соответствуют квалификационным требованиям.

– Это всегда интересно, что спрашивает молодежь, – ответила Райк. – Ключевым звучал вопрос, что станет с учителями. Его, кстати, взрослые почти не задавали.

После встречи корреспондент RusDelfi задала вопросы мэру о том, как прошло общение, когда можно ждать готовых решений, а не предложений, и что делается городом в настоящее время для людей, работающих в сфере образования.

В проекте программы представлен не только анализ ситуации, но и предложения изменений в городе. Основное внимание нарвитян привлекла не стратегия развития, а факт необходимости закрыть некоторые здания образовательных учреждений. Все предложения по закрытию или объединению школ и садов вызвали негативные эмоции у горожан, а переезд солдинаской гимназии – серию протестных акций, которые продолжаются и на этой неделе. В некоторых протестных мероприятиях участвуют ученики гимназии. 9 июня, в четверг, перед зданием Riigikogu родители гимназии вместе с детьми планируют провести пикет против слияния двух школ.

С 11 мая, после того как опубликовали проект программы развития образовательной сети до 2030 года, уже состоялось 9 встреч с педсоставами садиков и школ, два публичных обсуждения.

Наши дети видят мало нового

– К сожалению, наши дети видят мало нового. Они не знают, как может быть. Я спросила, были ли они в новых гимназиях, например, в Кохтла-Ярве или других городах. Один ученик ответил: «Это было как в Америке». Очень мне хотелось сказать, что это было как в Эстонии. Но это бы некрасиво прозвучало. Мне грустно. Я говорила: «Посмотрите, какое у вас электричество – словно из 60-х, сейчас строят по-другому». Несмотря на то, что много проектов по обмену, дети из Нарвы мало ездят по стране. Есть открытые школы, а есть – закрытые в плане коммуникации. Когда приехали военные украинские беженцы, их дети в основном в какие школы пошли? В самые сильные. Их никто не направлял. Сработало сарафанное радио. Родители голосуют ногами. Если в школе будет сильный учительский состав и красивое окружение – куда дети пойдут?

Я для сравнения привела ребятам в пример здание колледжа, раз почти никто не видел современные школы. Но на встрече были девятиклассники, они пока не были в колледже.

А что будет через 5 лет? Те, кому сейчас 16 лет, например, скоро закончат гимназию и уйдут. А младшим детям учиться дальше в этом здании. Думаю, об этом важно думать.

Плюс надо думать о качестве образования. У нас нет ресурсов развивать все школы. Это касается и методической работы, и нового оборудования.

Есть ли альтернатива?

Мы обсуждали в горуправе альтернативные решения. Нам прислали 49 предложений. Не хочу бежать впереди паровоза и заявлять их все сейчас, еще продолжим обсуждение. Скажу только, что большинство дополнений касаются сети учреждений образования, а именно возможного перевода гимназии Солдино в школу №6, закрытия и объединения детских садов. Несколько предложений пришли об учащихся с особыми образовательными потребностями и о поддержке молодых учителей.