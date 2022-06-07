Когда решится судьба школ и детских садов в Нарве? Отвечает мэр Катри Райк
Мэр Нарвы Катри Райк продолжает встречаться с педагогическими коллективами города на этой неделе. В ближайшие дни, если не появятся новые аргументы против предложений, описанных в проекте программы развития образовательной сети в Нарве, документ с альтернативными предложениями, примут в городской управе. На конец месяца запланировано обсуждение в горсобрании.
С 11 мая, после того как опубликовали проект программы развития образовательной сети до 2030 года, уже состоялось 9 встреч с педсоставами садиков и школ, два публичных обсуждения.
В проекте программы представлен не только анализ ситуации, но и предложения изменений в городе. Основное внимание нарвитян привлекла не стратегия развития, а факт необходимости закрыть некоторые здания образовательных учреждений. Все предложения по закрытию или объединению школ и садов вызвали негативные эмоции у горожан, а переезд солдинаской гимназии – серию протестных акций, которые продолжаются и на этой неделе. В некоторых протестных мероприятиях участвуют ученики гимназии. 9 июня, в четверг, перед зданием Riigikogu родители гимназии вместе с детьми планируют провести пикет против слияния двух школ.
В прошлую пятницу Катри Райк встретилась с учениками солдинаской гимназии. Говорили о возможном переезде гимназии.
После встречи корреспондент RusDelfi задала вопросы мэру о том, как прошло общение, когда можно ждать готовых решений, а не предложений, и что делается городом в настоящее время для людей, работающих в сфере образования.
– Это всегда интересно, что спрашивает молодежь, – ответила Райк. – Ключевым звучал вопрос, что станет с учителями. Его, кстати, взрослые почти не задавали.
Когда уменьшится количество учеников, кто-то потеряет работу. Это ясно. Скорее всего, это будут те специалисты, которые не владеют эстонским языком, не соответствуют квалификационным требованиям.
Кроме этого, когда происходит слияние, то и необходимость в работниках столовой, уборщицах, вахтерах становится меньше. Никто не заявляет эту проблему громко. Нас спрашивают в основном о зданиях и тротуарах, ведущих к школе. Но ученики спросили о своих учителях. Я не могу сказать, что у всех останется работа, это будет вранье. Но варианты будут предложены. Например, осенью откроется в Нарве частный социальный дом. Сейчас ищут кадры для него. Педагогика и социальная сфера близки, возможно, кто-то захочет пойти туда работать. У меня тоже сердце болит за этих людей, но качество образования важнее. И экономика города – с ней не поспоришь.
Наши дети видят мало нового
– К сожалению, наши дети видят мало нового. Они не знают, как может быть. Я спросила, были ли они в новых гимназиях, например, в Кохтла-Ярве или других городах. Один ученик ответил: «Это было как в Америке». Очень мне хотелось сказать, что это было как в Эстонии. Но это бы некрасиво прозвучало. Мне грустно. Я говорила: «Посмотрите, какое у вас электричество – словно из 60-х, сейчас строят по-другому». Несмотря на то, что много проектов по обмену, дети из Нарвы мало ездят по стране. Есть открытые школы, а есть – закрытые в плане коммуникации. Когда приехали военные украинские беженцы, их дети в основном в какие школы пошли? В самые сильные. Их никто не направлял. Сработало сарафанное радио. Родители голосуют ногами. Если в школе будет сильный учительский состав и красивое окружение – куда дети пойдут?
Я для сравнения привела ребятам в пример здание колледжа, раз почти никто не видел современные школы. Но на встрече были девятиклассники, они пока не были в колледже.
А что будет через 5 лет? Те, кому сейчас 16 лет, например, скоро закончат гимназию и уйдут. А младшим детям учиться дальше в этом здании. Думаю, об этом важно думать.
Плюс надо думать о качестве образования. У нас нет ресурсов развивать все школы. Это касается и методической работы, и нового оборудования.
Есть ли альтернатива?
Мы обсуждали в горуправе альтернативные решения. Нам прислали 49 предложений. Не хочу бежать впереди паровоза и заявлять их все сейчас, еще продолжим обсуждение. Скажу только, что большинство дополнений касаются сети учреждений образования, а именно возможного перевода гимназии Солдино в школу №6, закрытия и объединения детских садов. Несколько предложений пришли об учащихся с особыми образовательными потребностями и о поддержке молодых учителей.
Например, в качестве альтернативы были внесены предложения о распределении учащихся шестой школы в другие школы города уже в 2024 году. Само здание этой школы в будущем могло бы стать музыкальным и художественным центром. Языковой лицей предложено и дальше поддерживать как муниципальную гимназию. Главным аргументом такого предложения являются высокие результаты экзаменов учащихся.
Если до конца недели не появится много сильных новых аргументов, то в горуправе мы примем документ в ближайшие дни. И потом этот документ пойдет на обсуждение в горсобрание.
Меня спрашивают, почему вы торопитесь. Важно понимать, план развития – это еще не решение. Решения будут позже! Их нужно будет обсуждать также с попечительским советом школ и детских садов, которые будут объединяться.
Не слишком ли много эмоций у всех?
– Было ли неожиданным сопротивление предложениям программы? Нет, конечно. Если бы предложили объединить другие школы, а не солдинаскую гимназию перевести в другое здание, то был бы такой же шум, только его устроила бы другая школа. Солдинаская гимназия внешне выглядит хорошо, но внутри – нет. Впереди еще предстоит бурное обсуждение в городском собрании.
Это смелый шаг – одна школа и четыре садика вместе взятых. Но пусть будет один ужас, одно обсуждение, чем каждый год мы будем снова это начинать и закрывать по одному учреждению. Это уже тянется какое-то время, из-за выборов и по другим причинам, к этой теме не подходили раньше. Но надо значит надо, и мы делаем.
Надо собраться с силой и мудростью – и решить. Конечно, взять ответственность за решение. Когда боишься брать ответственность, тогда нельзя идти в политику, нельзя занимать руководящие посты.
Люди, а не здания в приоритете
– У нас много делается в образовательной сфере сейчас. Строится две госгимназии. Вместе с гимназией – эстонская основная школа. В кесклинаской школе тоже идет реконструкция, государство выделило дополнительный бюджет для этого. Хотим строить новый детский сад. Он будет работать по методике погружения. Надеемся, что повышение цен не помешает нам в этом. Так много строилось одновременно в 80-е годы.
Мы делаем то, что возможно в рамках бюджета. Мы повысили зарплаты на 300 евро для опорных специалистов в детских садиках. Это решение принято в мае, но задним числом, то есть повышение прошло с 1 января. Дали возможность школам по интересам поднять зарплаты учителям, которые соответствуют всем квалификационным требованиям. Неизвестно, что будет с первого сентября в отношении цен на отопление. Лучше мы будем поддерживать людей, чем отапливать воздух в полупустующих зданиях.