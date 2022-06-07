Читательница RusDelfi: "Дети на детской площадке в ужасе попросили меня вызвать полицию"

Читательница RusDelfi Людмила стала очевидцем неприятного инцидента в Ласнамяэ. В понедельник вечером он проходила мимо детской площадки на улице Вормси. "Я шла и дети в ужасе попросили меня вызвать полицию", - говорит она. По ее словам, дети на площадке что-то не поделили на качелях. Затем кто-то из детей позвал своего родственника для разбирательств. Она видела, как мужчина применял грубую силу в отношении детей.