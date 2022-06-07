"Придется болеть дома". ЛГБТ-болельщики сборной Уэльса боятся ехать на ЧМ по футболу в Катар

Прервать серию неудач, растянувшуюся на 74 года, сборная Уэльса смогла в минувшее воскресенье, обыграв в последнем отборочном матче на своем поле сборную Украины.

Футбольная ассоциация Уэльса ведет переговоры с ФИФА и обещает на днях объявить схему продажи билетов на матчи. Однако одна из групп валлийских болельщиков, Rainbow Wall, состоящая из представителей ЛГБТИК, уже заявила, что воздержится от поездки в Катар из-за того, что гомосексуализм в этой стране уголовно наказуем.

"С одной стороны, я в восторге, что мы попали на чемпионат, мы так давно этого ждали. И если бы он проходил в какой-нибудь другой стране, я бы поехала болеть. Но в данном случае придется смотреть дома по телевизору, потому что я боюсь ехать, это небезопасно", - говорит болельщица Трейси Браун.

По ее словам, клубы ЛГБТ-болельщиков Англии и Шотландии придерживаются такой же позиции. По крайней мере, среди ее многочисленных знакомых геев по всей Британии ни один не собирается ехать в Катар.

Гомосексуализм карается в Катаре большими тюремными сроками. Также нередки случаи внесудебных расправ над представителями ЛГБТ.

Исполнительный директор департамента коммуникаций катарского оргкомитета Фатма Аль-Нуайми уверяет, что организаторы турнира гарантируют безопасность всем без исключения гостям.

"Это чемпионат для всех, чемпионат, на котором рады каждому", - сказала она BBC Sport.

Однако ЛГБТ-болельщики говорят, что подобные заявления их не убеждают.

"Обещать безопасность только на время проведения турнира - неправильно. ФИФА тоже говорит, что каждый сможет быть собой на этом чемпионате. Но что будет с местным гей-сообществом, когда мы все уедем?" - говорит Трейси Браун.

"Они вынуждены скрываться, им постоянно угрожает опасность. Я хочу защитить свои ценности. Хочу ездить в страны, где мне рады в любой время, а не только в конкретный период", - продолжает она.

Решение ФИФА провести ЧМ-2022 в Катаре неоднократно подвергалось критики из-за общей ситуации с правами человека в стране.