Свитер легендарного Гретцки продали за рекордную сумму

В этом свитере спортсмен играл в плей-офф лиги сезона 1987/88. Экипировка Гретцки установила рекорд — предыдущий максимум принадлежал свитеру Пола Хендерсона с Суперсерии СССР — Канада 1972 года. Форма ушла с молотка за $1,3 млн.

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» носил проданный свитер во время четвёртой игры финала Кубка Стэнли в 1988 году против «Бостон Брюинз». Менее чем за четыре минуты до конца второго периода при счёте 3:3 на арене отключилось электричество. Игру отменили, а через два дня переиграли с самого начала. «Ойлерз» выиграли 6:3, довели счёт в серии до 4:0 и завоевали Кубок Стэнли.

После победы Гретцки облили шампанским, следы от которого до сих пор видны на униформе. Примерно через три месяца Гретцки перешёл в «Лос-Анджелес Кингз».

Сейчас Гретцки 61 год. В НХЛ он выступал за «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На счету спортсмена четыре Кубка Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988). Гретцки является лучшим снайпером в истории НХЛ — в 1487 матчах он набрал 2857 очков (894 шайб + 1963 передачи). Рекорд Гретцки сейчас стремится побить российский хоккеист Александр Овечкин.

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