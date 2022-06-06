Борис Джонсон сохранил пост премьер-министра Великобритании

В британской Палате общин прошло тайное голосование членов фракции консерваторов по вотуму недоверия премьер-министру Борису Джонсону.

Для сохранения своего поста Джонсону было необходимо набрать как минимум половину и один голос представителей партии в свою поддержку, то есть как минимум 180 голосов. Премьера поддержали 211 депутатов. 148 были против. Таким образом Джонсон получил 58,8% голосов депутатов Консервативной партии.

С призывом объявить о недоверии премьер-министру выступили по меньшей мере 54 члена парламента от партии консерваторов. Согласно закону, этого достаточно для того, чтобы вопрос был вынесен на голосование всей фракции. Поводом стал гнев части консерваторов в связи с докладом Сью Грей, расследовавшей нарушения карантинного режима на Даунинг-стрит в разгар эпидемии коронавируса.

Борис Джонсон занимает пост премьер-министра Великобритании с 2019 года. Он является лидером Консервативной партии Великобритании. Ранее Джонсон был министром иностранных дел и мэром Лондона.

Теперь глава правительства Великобритании будет защищен от подобных вызовов своему руководству в течение 12 месяцев.