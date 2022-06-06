Говорил ли министр энергетики Болгарии, что считает отказ от российского газа преждевременным?
Многие новостные СМИ написали о том, что Александр Николов, министр энергетики Болгарии, заявил в интервью, что жалеет об отказе платить за российский газ в рублях и считает это решение преждевременным. Мы решили проверить, говорил ли он что-либо подобное.
Об этой новости написали многие ведущие российские СМИ: «Газета.ru», Lenta.ru, «Известия», «Российская газета», «Царьград», телеканал «Звезда», Regnum, «Аргументы и факты», «Московский комсомолец», Life и др. Одни издания пишут, что Николов назвал отказ от российского газа преждевременным, другие — поспешным. Некоторые отмечают, что, покупая газ в США, Болгарии приходится платить гораздо дороже, поэтому она хочет снова покупать газ в России.
Проверить корректность этой новости не сложно: почти все издания, опубликовавшие её, ссылаются на интервью Александра Николова болгарскому телеканалу BTV, многие даже прикладывают ссылку. Однако, если открыть её, по расшифровке видно, что ни о поспешности, ни о преждевременности Николов не говорил. Мы обратились к носителям болгарского языка, и они подтвердили, что ничего подобного в интервью нет.
Большинство изданий приводят в подтверждение своих слов вот эту цитату: «Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Еврокомиссия дала понять, что платежи в рублях — это нарушение санкций. Вопрос, следует ли различать корпорации и государственные компании». Это ответ на вопрос журналиста, планируются ли общеевропейские переговоры о покупке российского газа, если Германия и Италия начнут платить за него в рублях. Однако и в этой цитате нет ничего про преждевременность, поспешность или желание возобновить покупки газа в России. И сделать из неё подобный вывод достаточно сложно.
Когда журналист спрашивает Николова о переговорах с «Газпромом» по новому долгосрочному контракту, тот отвечает довольно категорично: «В то время, когда, во-первых, государство (Россия. — Прим. ред.) находится в состоянии войны и является заведомо агрессором, во-вторых, конкретная компания («Газпром». — Прим. ред.) используется как политический инструмент для создания напряжения в системе, и в-третьих, в коммерческой части самое неприятное — это непредсказуемый партнёр, я не думаю, что есть смысл комментировать, стоит ли вести дальнейшие переговоры с компанией». Эта цитата опровергает заявления СМИ о том, что Болгария якобы собирается возобновить покупки российского газа.
К тому же Николов продолжает настаивать, что условия сделки с новым американским поставщиком гораздо выгоднее того, что предлагал «Газпром»: «На момент подписания в США цена согласованного танкера была лучше, чем цена поставки от "Газпром экспорта"». Министр не раскрыл журналистам конкретную стоимость, но всё же это полностью противоречит словам некоторых российских СМИ о том, что теперь Болгарии приходится платить за газ намного больше и поэтому она хочет возобновить покупки в России.
Таким образом, большинство российских СМИ, разместивших у себя эту новость, либо неправильно интерпретировали слова Александра Николова, либо сознательно приписали ему то, чего он не говорил. Можно было бы подумать, что Николов, возможно, заявил что-то подобное где-то ещё. Но авторы новостных заметок ссылаются на конкретное интервью, приводят из него цитаты (не содержащие, кстати, громких слов из заголовка) и даже размещают ссылку, а значит, их статьи основаны именно на этом интервью. И все они однозначно некорректны.
Итог: Фейк.