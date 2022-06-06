Говорил ли министр энергетики Болгарии, что считает отказ от российского газа преждевременным?

Проверить корректность этой новости не сложно: почти все издания, опубликовавшие её, ссылаются на интервью Александра Николова болгарскому телеканалу BTV, многие даже прикладывают ссылку. Однако, если открыть её, по расшифровке видно, что ни о поспешности, ни о преждевременности Николов не говорил. Мы обратились к носителям болгарского языка, и они подтвердили, что ничего подобного в интервью нет.

Большинство изданий приводят в подтверждение своих слов вот эту цитату: «Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Еврокомиссия дала понять, что платежи в рублях — это нарушение санкций. Вопрос, следует ли различать корпорации и государственные компании». Это ответ на вопрос журналиста, планируются ли общеевропейские переговоры о покупке российского газа, если Германия и Италия начнут платить за него в рублях. Однако и в этой цитате нет ничего про преждевременность, поспешность или желание возобновить покупки газа в России. И сделать из неё подобный вывод достаточно сложно.