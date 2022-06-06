ОБЗОР | Зарубежные СМИ о правительственном кризисе в Эстонии: падению правительства "Железной леди" Каи Каллас предшествовали ссора и внутриполитическая борьба

The Times, Великобритания

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, прозванная "Железной леди" за бескомпромиссную позицию, борется за политическое выживание после увольнения почти половины членов своего кабинета и обвинений в адрес ее партии в подрыве "базовых ценностей" государства.

The Times отмечает, что Каллас — одна из самых видных антироссийских "ястребов" в Европе.

Характер отношений Центристской партии Эстонии с Кремлем неоднозначен, пишет The Times и добавляет, что руководство Центристской партии считает соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией» мертвым последние десять лет, несмотря на то, что оно было отозвано только в этом году.

Bloomberg, США

Известный яростный критик войны в Украине, Кая Каллас, борется за то, чтобы остаться у власти после роспуска правящей коалиции. По ее словам, этой коалиции не хватало единства для противодействия российской угрозе.

Хотя все партии Эстонии разделяют проукраинские взгляды Каллас и ее решимость бороться с Кремлем, премьер-министра критикуют за игнорирование внутренних проблем. Таких, как рост инфляции, отмечает Bloomberg.

Financial Times, Великобритания

Кая Каллас стала одной из самых громких политических фигур после начала вторжения России в Украину. Она утверждает, что Европа и США должны делать еще больше, чтобы победить Москву как в военном, так и в экономическом плане, пишет Financial Times. Издание отмечает, что Эстония оказала Украине больше поддержки на душу населения чем любая другая страна.

По данным Financial Times, непосредственной причиной распада эстонской правящей коалиции стало недовольство Каллас противодействием Центристской партии и оппозиционной партии правых популистов EKRE законопроекту о дошкольном образовании. Однако, по их мнению, есть и другие причины напряженности между Партией реформ и Центристской партией.

DPA, Германия

«В Эстонии, члене ЕС и НАТО, распалась правящая коалиция между экономически либеральной и левоцентристской партией», — сообщает немецкое информационное агентство DPA.