Бурные двадцатые. От перестройки-2 до СССР 2.0: сценарии выхода из войны

Вадим Малкин — британский и российский бизнес-консультант, управляющий директор Transitional Markets Consultancy (Лондон), МВА, кандидат социологических наук, в прошлом зам. главного редактора "Московских новостей", информационный директор медиахолдинга Фонда эффективной политики, политический консультант. В качестве автора сотрудничал с "Ведомостями", "Русским журналом", Газетой.ru, Republic, The New Times и др.

Между тем пространство выбора лидеров, "меню" доступных им приказов, даже в условиях чрезвычайной концентрации власти в руках тех, кто эти приказы отдает, ограничено. Оно задается объективными процессами (экономическими, политическими, социальными, военно-техническими и т. д.) и инерцией институтов. В каком-то смысле это "поле предлагаемых обстоятельств" принятия решений — важнее, чем сами решения.

"Паутина" неопределенностей

Классическая методология сценарного анализа предполагает, что строится "матрица" или поле декартовых координат на основании двух ключевых параметров или "осей" неопределенности (например, в экономических прогнозах это могут быть уровень инфляции и экономический рост) и рассматриваются комбинации возможных вариантов (низкий рост при высокой инфляции будет означать сценарий "стагфляции", высокий рост при низкой инфляции — сценарий "бума", высокий рост при высокой инфляции будет говорить о "перегреве", а нулевой рост при низкой инфляции — о стагнации с рисками рецессии).