Во французское посольство в Москве пришла посылка с костями и письмом от умершего итальянского продюсера

Внутри посылки находились шесть свертков с неизвестным содержимым, одна кость, завернутая в газету, сверток с названием «шприц», 11 бахил, пластиковая банка и пояснительная записка со следующим текстом на французском: «Вам предлагаю сувениры из Крыма, предыдущие у меня не было времени собрать. Желаю успешного получения. Благодарю. P. S. Кто будет покупать на бирже Лафарж, когда курс упадет, а техники и умения еще будут на месте».