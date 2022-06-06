Мнение
06.06.2022, 16:11

Военный обозреватель Теэт Кальмус: российский генерал-майор был убит эстонской гаубицей. Ситуация в Украине обнадеживающая

 
Теэт Кальмус
военный обозреватель
Отец и сын в подвале своего дома в Лисичанске, где нет электричества и воды.Фото сделано 26 мая 2022
Отец и сын в подвале своего дома в Лисичанске, где нет электричества и воды.Фото сделано 26 мая 2022
ФОТО: ARIS MESSINIS | AFP

Тем временем минуло 100 дней войны. По моему скромному мнению, за эти дни в нашем регионе произошли события, которые стали самыми грандиозными после распада СССР.

1. Хотя до сих пор многие русские в Эстонии жаловались на то, что эстонцы слишком предвзято относятся к России, теперь стало ясно, что эстонцы были правы: Россия не изменилась, стремление к великой империи — это то, что характеризовало Россию в последние века, и в этом плане ничего не изменилось. Россия не изменилась и, скорее всего, не изменится, т.е. она и впредь останется постоянной угрозой для своих соседей, хотя иногда могут быть и более спокойные периоды.

2. Желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО. То, что еще год назад казалось нереальным, теперь реализуется, и это большая поддержка для безопасности стран Балтии. Балтийское море по своей сути становится внутренним морем стран НАТО. Маски сброшены, на востоке находится настоящее зло и угрожает всем своим соседям.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии