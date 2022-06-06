06.06.2022, 16:11
Военный обозреватель Теэт Кальмус: российский генерал-майор был убит эстонской гаубицей. Ситуация в Украине обнадеживающая
ФОТО: | AFP
Тем временем минуло 100 дней войны. По моему скромному мнению, за эти дни в нашем регионе произошли события, которые стали самыми грандиозными после распада СССР.
1. Хотя до сих пор многие русские в Эстонии жаловались на то, что эстонцы слишком предвзято относятся к России, теперь стало ясно, что эстонцы были правы: Россия не изменилась, стремление к великой империи — это то, что характеризовало Россию в последние века, и в этом плане ничего не изменилось. Россия не изменилась и, скорее всего, не изменится, т.е. она и впредь останется постоянной угрозой для своих соседей, хотя иногда могут быть и более спокойные периоды.