Российский участник ЧМ по ралли: жаль, что меня не пустят в Эстонию, там мои любимые дороги

«Правительство Эстонии не разрешило мне участвовать в Ралли Эстонии. Очень жаль. Эстонские дороги — мои любимые, и я действительно хотел бы там соревноваться. К сожалению, мы ничего не можем сделать и никто не может помочь», - ответил 24-летний Грязин.

Главный организатор Ралли Эстонии Урмо Аава в середине мая объявил, что не допустит к старту российских и белорусских спортсменов. Грязин и его второй пилот Константин Александров — единственные россияне среди гонщиков, и это, в итоге, касается только их.

"Это решение Ралли Эстонии, Союза автоспорта Эстонии и Эстонского олимпийского комитета, что у нас не будут участвовать спортсмены из России и Беларуси даже под нейтральным флагом. Пока это решение в силе, Грязин сюда не приедет", - отметил Аава.

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