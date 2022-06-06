В Великобритании назначили голосование по вотуму недоверия Борису Джонсону из-за вечеринок во время пандемии

Процедуру инициировали после того, как минимум 15% депутатов (54 человека) от Консервативной партии направили письма с требованием отставки премьера в парламентский комитет.

Вотум недоверия хотят вынести из-за скандала с вечеринками, которые устраивали члены правительства и сам Джонсон в разгар жестких локдаунов и ограничений в 2020-2021 годах.

Сам Джонсон отказывается уходить в отставку. По мнению собеседников «Би-би-си», его противники вряд ли наберут необходимые 180 голосов для его отстранения.

Голосование о недоверии проходит среди членов Палаты общин от Консервативной партии. Решение принимается простым большинством. В случае вынесения вотума недоверия Джонсон останется премьер-министром до момента избрания нового лидера партии. В случае победы голосование нельзя будет повторить ближайший год.