В Великобритании назначили голосование по вотуму недоверия Борису Джонсону из-за вечеринок во время пандемии
Депутаты парламента Великобритании проведут вечером 6 июня голосование по вотуму недоверия премьер-министру Борису Джонсону, сообщает Sky News. По сведениям телеканала, оно пройдет в промежутке между 18:00 и 20:00 по местному времени (20:00-22:00 мск), пишет Meduza.
Процедуру инициировали после того, как минимум 15% депутатов (54 человека) от Консервативной партии направили письма с требованием отставки премьера в парламентский комитет.
Вотум недоверия хотят вынести из-за скандала с вечеринками, которые устраивали члены правительства и сам Джонсон в разгар жестких локдаунов и ограничений в 2020-2021 годах.
Сам Джонсон отказывается уходить в отставку. По мнению собеседников «Би-би-си», его противники вряд ли наберут необходимые 180 голосов для его отстранения.
Голосование о недоверии проходит среди членов Палаты общин от Консервативной партии. Решение принимается простым большинством. В случае вынесения вотума недоверия Джонсон останется премьер-министром до момента избрания нового лидера партии. В случае победы голосование нельзя будет повторить ближайший год.