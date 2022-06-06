Эстонские футболисты об игре против Месси: это не наш уровень

"Качество — главная причина, по которой мы так крупно проиграли. Мы должны признать, что сборная Аргентины не наш уровень", — сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Эстонии Томас Хэберли. "Такие вещи случаются".

"Тяжело определить их сразу после игры, но мы знали, что может случиться, когда играешь против одной из лучших сборных на планете", — описал свои чувства после крупного поражения Хэберли. "Первый и второй гол в наши ворота были забиты слишком легко".

"Мы должны понимать, на каком уровне играет Аргентина. Для нас это был огромный вызов", — сказал тренер эстонской сборной. "Мы должны признать, что они лучше нас".

По сравнению с игрой в четверг против Сан-Марино, в стартовом составе Эстонии произошло семь изменений. "Причины разные, потому что некоторые игроки только восстановились после травм — например, Кууск. Мы старались выставить на поле оптимальный состав, и в то же время дать шанс другим игрокам", — пояснил швейцарец.

"Его позиция на поле такова, ты чувствуешь, что он рядом, но контактировать с ним не можешь", — описал Максим Паскочи игру против Лионеля Месси, забившего пять голов. "В том то и разница. Его футбольное мышление намного выше, и даже если вы приблизитесь к нему, его техника помогает ему быстро выйти из ситуации".

Паскочи также похвалил других аргентинцев. "Эти игроки — особенные. У них не только Месси, но и вся сборная, начиная от центральных защитников, которые играют и держат мяч без паники. Я даже не говорю о вратаре, потому что мы до него особо много не доходили", — сказал он. "Мы были в напряжении всю игру. Мяч все время был у них и мы никогда не знали, откуда придет следующий опасный момент. У них все игроки мирового класса. Против них очень сложно защищаться".