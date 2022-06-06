ФОТО | Как живет романтичная "Нарвская Венеция" — уютный дачный поселок на каналах водохранилища

Речь идет о каналах Нарвского водохранилища c лодочными стоянками, на берегу которых расположились дачи. В советское время это был самый большой кооператив на воде! А совсем недавно это место на всю Эстонию прославил репер nublu в клипе про Нарву "für Oksana".

Местные жители построили на каналах причалы для лодок, рыбалки или купания, создали террасы с навесами для шашлыков и праздников на свежем воздухе. Каждый домик и причал - особенные, и хоть они и напоминают самый обычный самострой, но выглядят вместе крайне гармонично, создавая особую атмосферу. У кого-то на причале стоит целый диван, у кого-то скамеечка на двоих с романтичным видом на воду, кто-то украсил свой балкон резными ромашками, а кто-то - спасательным кругом "Надежда".

Поразило дружелюбие местных жителей - при виде лодки с людьми, никто не поспешил ретироваться внутрь, а наоборот, все махали, здоровались и активно интересовались, откуда прибыли гости. Никто и не подумал возмущаться, что ему мешают отдыхать или нарушают приватность.

По крайней мере, дружелюбие сохраняется пока что, ведь постоянные экскурсии по "Нарвской Венеции" еще не проводят и неизвестно, будут ли они проводиться. Ежедневные визиты десятков пар любопытных глаз вряд ли придутся местным жителям по душе, хотя если они будут напрямую получать от этого материальную выгоду, то почему бы и нет. "Будем брать с вас плату за въезд!" - посмеялась одна женщина, отдыхающая на причале.

По крайне мере до этого района, набирающего популярность и известность, до сих пор не добралась джентрификация (преобразование некогда непрестижных городских территорий в районы для среднего и высшего класса с постепенным вытеснением местных жителей - прим ред.). В Таллинне такое уже давно происходит, например, в Каламая и Теллискиви.

Будем надеяться, что в "Нарвской Венеции" все же еще долго продолжит сохраняться своя особенная уютная атмосфера и дружелюбие местных жителей.



