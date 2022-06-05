Военный дневник
05.06.2022, 21:25

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (102-й день) | СМИ сообщили о гибели российского генерала, украинские города подверглись обстрелам

 
Пожилая женщина у разрушенного дома
Пожилая женщина у разрушенного дома
ФОТО: AFP | ARIS MESSINIS

Предлагаем вашему вниманию главные события войны в Украине за прошедший день:

  • В ночь на 5 июня обстрелам подверглись несколько украинских городов.

  • Киев подвергся обстрелу впервые с конца апреля. В результате обстрелов погибших нет, один человек был госпитализирован, сообщил мэр города Виталий Кличко. Минобороны РФ заявило, что целью был Дарницкий вагоноремонтный завод, на территории которого якобы находились танки Т-72 и другая бронетехника. Но глава компании Украинская железная дорога» Александр Камышин заявил, что на заводе не было танков.

  • Российские военные, контролировавшие 70% Северодонецка, за последние два дня отступили, сейчас город поделен пополам, заявил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

  • Если западные страны поставят Украине ракеты большей дальности, российские войска будут наносить удары "по тем объектам, по которым мы пока не наносим", заявил глава Кремля Владимир Путин.

  • Украинские и российские СМИ сообщили о гибели российского генерала Романа Кутузова в ходе боевых действий возле Попасной в Луганской области.

  • В Сербии сообщили о запрете балканских стран пропустить самолет Лаврова, который должен прилететь с визитом в Сербию 6-7 июня.

RusDelfi
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