ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (102-й день) | СМИ сообщили о гибели российского генерала, украинские города подверглись обстрелам

В ночь на 5 июня обстрелам подверглись несколько украинских городов.

Киев подвергся обстрелу впервые с конца апреля. В результате обстрелов погибших нет, один человек был госпитализирован, сообщил мэр города Виталий Кличко. Минобороны РФ заявило, что целью был Дарницкий вагоноремонтный завод, на территории которого якобы находились танки Т-72 и другая бронетехника. Но глава компании Украинская железная дорога» Александр Камышин заявил, что на заводе не было танков.

Российские военные, контролировавшие 70% Северодонецка, за последние два дня отступили, сейчас город поделен пополам, заявил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

Если западные страны поставят Украине ракеты большей дальности, российские войска будут наносить удары "по тем объектам, по которым мы пока не наносим", заявил глава Кремля Владимир Путин.

Украинские и российские СМИ сообщили о гибели российского генерала Романа Кутузова в ходе боевых действий возле Попасной в Луганской области.