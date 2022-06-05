ВИДЕО | В Бангладеш при пожаре погибли более 50 рабочих фабрики

Более 50 человек погибли в Бангладеш в результате крупного пожара на фабрике. Как сообщила местная полиция в пятницу, 9 июля, на данный момент обнаружено 52 тела. Однако огонь, вспыхнувший в промышленном городе Рупгандж еще накануне, все еще не удалось погасить, и власти опасаются, что число жертв может увеличиться.

Около 30 человек получили травмы, многие из них спасались от пламени, прыгая с верхних этажей здания. Другие пути эвакуации были, по всей видимости, закрыты. По словам одного из рабочих, на третьем этаже, где было обнаружено 49 тел, были заперты двери обеих лестниц.

Пожарные спасли 25 человек, укрывшихся на крыше фабрики.

По мнению спасателей, причиной пожар стали легковоспламеняющиеся химикаты и пластик, хранящиеся на шестиэтажном предприятии по выпуску напитков и продуктов питания.

Из-за нарушений правил пожарной безопасности в Бангладеш постоянно происходят разрушительные пожары. В феврале 2019 года не менее 70 человек погибли в результате пожара в нескольких квартирах в Дакке, где незаконно хранились химикаты.

В 2010 году в Дакке в результате пожара в здании, где также складировались химикаты, погибли свыше 120 человек.