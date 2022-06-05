Бокс+
05.06.2022, 16:22

Фёдор Емельяненко: надеемся, санкционные страны поймут, что без России им никуда

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Fedor Emelianenko
Fedor Emelianenko
ФОТО: Scanpix | AP Photo/Nam Y. Huh

Известный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко поделился мыслями об отстранении российских спортсменов от любительских международных соревнований под эгидой IMMAF.

«Как-то у нас получается, всегда лозунг такой – «спорт вне политики», но по спорту бьёт в первую очередь политика. Надеемся, что всё-таки одумаются санкционные страны наши, которые пытаются нам ставить палки в колёса. Поймут, что без России им никак, никуда», – сказал Емельяненко в студии Okko.

Последний бой Фёдор провёл на турнире Bellator 269, где встречался с американцем Тимоти Джонсоном. Емельяненко праздновал победу нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Фёдор провёл 47 поединков, в которых одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

Источник - Чемпионат

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