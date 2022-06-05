Все больше водителей оформляют ДТП в электронном виде(4)
Новой возможностью отправки сообщения о дорожно-транспортном происшествии, предусмотренной Эстонским фондом дорожного страхования (ФДС), в течение первого месяца воспользовалась почти 1 000 попавших в аварии водителей автомобилей; было оформлено 600 случаев, связанных с дорожным страхованием.
Приложение доступно на сайте avarii.lkf.ee/ru на эстонском, русском и английском языках. Им могут пользоваться клиенты всех страховых обществ.
По словам менеджера по развитию цифровых услуг ФДС Таави Кийбуса, возможностью отправки электронного сообщения о дорожно-транспортном происшествии ежедневно пользуются 15–20 % людей, попадающих в аварии. «Появившаяся в конце апреля возможность отправки электронного сообщения стала популярной благодаря тому, что жители Эстонии привыкли пользоваться веб-приложениями и что полиция и Центр тревоги рекомендуют водителям автомобилей отправлять соответствующие сообщения через смартфоны. Мы сделали процесс оформления случая, связанного с дорожным страхованием, на месте происшествия настолько простым и удобным, что возможность отправки сообщения о дорожно-транспортном происшествии на бумажном носителе со временем может быть упразднена», – сказал Кийбус.
Кийбус объяснил, что составление электронного сообщения занимает всего четверть часа, с учетом фотографирования автомобилей и окрестности. «Приложение предусмотрено, прежде всего, для оформления несчастного случая на месте происшествия с помощью смартфона, а не для его позднейшего оформления за домашним компьютером, так как благодаря этому записывается вся необходимая информация и обеспечивается корректное оформление несчастного случая. Следует обратить внимание на то, что приложение работает только в Эстонии, в нем нельзя оформлять несчастные случаи, происходящие за рубежом», – объяснил Кийбус и добавил, что это под силу любому человеку: соответствующее сообщение успешно отправил даже 76-летний человек.
По словам руководителя отдела рассмотрения ущербов LHV Kindlustus Райна Томингаса, благодаря появлению возможности отправки электронного сообщения процедуры оформления несчастного случая на месте происшествия и информирования страхового общества стали гораздо более простыми и понятными. «В ходе составления сообщения пострадавшее лицо может сразу выбрать, какому страховому обществу оно хочет отправить сообщение, и соответствующее общество получит это сообщение практически сразу. Кроме того, сделанные на месте происшествия фотографии позволяют лучше понять обстоятельства происшествия, благодаря чему общество может быстрее разрешить соответствующий случай», – сказал Томингас.
«Поскольку сообщения можно составлять на эстонском, русском или английском языке, это упрощает оформление дорожно-транспортного происшествия, например, в случае языкового барьера. Каждая из сторон несчастного случая заполняет соответствующую форму на подходящем ей языке и видит информацию, записанную другой стороной, на выбранном языке», – объяснил Томингас.
Электронное сообщение о дорожно-транспортном происшествии можно составить в случае дорожно-транспортного происшествия, случившегося максимум с пятью транспортными средствами; как с эстонскими, так и с иностранными транспортными средствами, а также с транспортными средствами, не имеющими регистрационного знака, например, с немоторизованными транспортными средствами, велосипедами и т. д. Также можно оформить ущерб, нанесенный имуществу, например, столкновение с изгородью, домом или заправочной колонкой. Если же обстоятельства дорожно-транспортного происшествия требуют извещения полиции или пострадал человек, следует известить Центр тревоги по номеру телефона 112.
ФДС является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро «Зеленой карты» в Эстонии и страховой компанией, занимающейся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. ФДС возмещает ущербы, обусловленные поведением водителей тех транспортных средств, которые не зарегистрированы, в отношении которых применяется принудительное страхование и которые не установлены. Также ФДС организует разрешение споров касательно дорожного страхования через примирительный орган, разрешающий споры, связанные с дорожным страхованием.
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