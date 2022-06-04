04.06.2022, 17:59
ФОТО и ВИДЕО | В Нарве прошли гонки на "мыльницах". Смотрите, кому достался главный приз!
В субботу в Нарве состоялись уже ставшие традиционными гонки на мыльницах. Среди местных гостей были участники с Хийумаа, Винни (Ляэне-Вирумаа), Кохтла-Ярве и конечно же из самой Нарвы. В мероприятии приняли участие также и зарубежные гости из Латвии и Болгарии.
Решение о присуждении призовых мест далось жюри нелегко. Третье место заняла команда с Хийумаа, второе из Винни и первое место досталось нарвской команде, представляющей предприятие Fortaco.
Мероприятие стало частью проходящих в Нарве дней города, которые сегодня проходят в парке EV100 до 22.00 и продолжатся в воскресенье днем. Программу мероприятий можно найти тут.