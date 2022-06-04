ФОТО и ВИДЕО | В Нарве прошли гонки на "мыльницах". Смотрите, кому достался главный приз!

В субботу в Нарве состоялись уже ставшие традиционными гонки на мыльницах. Среди местных гостей были участники с Хийумаа, Винни (Ляэне-Вирумаа), Кохтла-Ярве и конечно же из самой Нарвы. В мероприятии приняли участие также и зарубежные гости из Латвии и Болгарии.