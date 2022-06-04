Принадлежащий Абрамовичу бизнес продадут всего за один фунт стерлингов

Абрамовичу принадлежат 23% акций компании, его партнёрам Александру Абрамову и Александру Фролову — большая часть остальных акций. Источники издания сообщают, что в 2020 году Truphone оценивали в 410 миллионов фунтов стерлингов, а Абрамович и партнёры вложили в бизнес более 300 миллионов фунтов стерлингов. Решение о продаже было принято после введения санкций властями Британии и ЕС против бизнесмена, передает LIFE.

Источники утверждают, что заключение сделки ожидается в июне. Новыми владельцами Truphone станут немецкий бизнесмен Хакан Коч и его партнёр по бизнесу Пиррос Куссиос, а акции они поделят в соотношении 90:10. Нынешние владельцы бизнеса обязуются инвестировать в компанию более десяти миллионов фунтов стерлингов, а также возьмут на себя определённые договорные обязательства. Если бизнес будет выгодным и повысит свою стоимость, то нынешние владельцы получат до трети первоначально вложенных средств. Тем не менее в случае, если Абрамович останется под санкциями, получить деньги ему не удастся.

Правительство Великобритании заморозило все активы Романа Абрамовича в стране. Российский бизнесмен решил продать "Челси", с которым за 19 лет выиграл 21 трофей. Покупателями стали три американских бизнесмена во главе с Тоддом Боули. Официально сделка была одобрена британским правительством 26 мая, а под управление новых владельцев клуб перешёл через четыре дня.