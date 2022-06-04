NB! Учащиеся летать птенцы не нуждаются в помощи человека. Есть лишь одно исключение

«Обычно в начале лета на природе, а также на городских улицах можно встретить, например, птенцов серой чайки, дрозда или утки. Когда еще нелетающие птенцы тренируются летать, им обычно не требуется вмешательство человека — родители время от времени присматривают за ними и подкармливают», — сказал главный специалист бюро охоты и водной фауны Департамента окружающей среды Ян Сиймсон.

Единственным исключением являются стрижи, которые не могут сами оторваться от земли и взлететь. В некоторых случаях на земле может оказаться взрослый и умеющий летать стриж, крылья которого длиннее хвоста и расположены на спине. «Если человек обнаружил на земле стрижа, то этой птице можно помочь — легким движением покачайте птицу в своих руках, пока она не улетит. Стриж встрепенётся и распушит перья, чтобы кровь поступила в крылья — так он готовится к полету», — объяснил главный специалист Департамента окружающей среды Ян Сиймсон.

Если у птенца отсутствует оперение или перьев настолько мало, что просвечивает кожа, то птенец все еще должен быть в гнезде. «В этом случае птенца можно поднять обратно в гнездо или поместить в защищенное место для восстановления сил. Если птенец не брошен своим родителем, то о нём позаботятся. Однако человек не должен уносить птенца с собой, отнимая его у природы», — подчеркнул главный специалист Департамента окружающей среды Ян Сиймсон.

Период обретения самостоятельности для птенцов и других животных — деликатное и непростое время. Не каждому родившемуся детёнышу суждено вырасти и стать взрослым. «Естественный отбор — неотъемлемая часть природы, в которую человек не должен вмешиваться. Несчастье одного животного приносит пользу другому — обессиленное или больное животное может спасти от голода другое животное. Это необходимо для сохранения природного разнообразия», — сказал Ян Сиймсон.