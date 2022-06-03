ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (100-й день) | В Украине погиб первый французский доброволец. Украинские военные начали обучение работе с американскими ракетными установками

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что на Запорожской АЭС, занятой российскими войсками, сложилась критическая ситуация — практически отсутствуют запчасти и расходные материалы.

Илон Маск передал Украине солнечные панели Tesla Powerwall, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Кризисный координатор ООН по Украине Амин Авада выпустил доклад, в котором говорится, что за три месяца вооруженного конфликта на Украине около 14 млн ее жителей были вынуждены покинуть свои дома. В основном это женщины и дети. Еще 15,7 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, и их число растет.

ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные жителям оккупированных частей Херсонщины и Запорожья, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Путин назвал "блефом" сообщения о том, что Россия мешает вывозу украинского зерна. Как заявил президент России в программе "Москва. Кремль. Путин" (ее фрагмент показал телеканал "Россия-24"), Украина может вывозить зерно через порты Николаева и Одессы, но для этого она должна разминировать подходы к ним. "Мы не будем пользоваться ситуацией разминирования, чтобы предпринять какие-то атаки с моря", — добавил Путин. Кроме того, вывозить украинское зерно можно по Дунаю или через Польшу, а также через порты Бердянска и Мариуполя, которые после начала войны захватила Россия. Однако самый простой вариант, по словам Путина, — вывоз зерна через Беларусь. Но для этого надо снять введенные против Беларуси санкции, добавил Путин.

В Украине погиб первый французский доброволец. Министерство иностранных дел Франции официально подтвердило гибель французского военного-добровольца, сражавшегося на стороне Украины. По данным радио Europe1, он получил смертельные ранения в результате артиллерийского огня под Харьковом. Всего, по данным издания, на стороне Украины сейчас воюют около 150 добровольцев из Франции.

Глава Луганской областной администрации рассказал о ситуации в Северодонецке. "В Северодонецке, где ведутся бои в центре города, повреждены девять домов. В Лисичанске – два, а также инфраструктура и транспорт пожарной части. В частности, четыре автомобиля, на которых можно было бы выезжать на пожары и спасать жизни. 16 домов разрушены в Горном, шесть – в Золотом, еще три – в Тошковке", – рассказал он.

Украинские военные уже начали осваивать американские РСЗО HIMARS. Украинские военные начали осваивать американские установки за пределами страны, о чем заявил высокопоставленный чиновник в Пентагоне. Подготовка займет три недели. За это время бойцов обучат работе с системой, а также как проводить техобслуживание для HIMARS.

В Минобороны РФ обвинили Украину в съемках постановочных видео. "На фоне политической катастрофы Киева в Мариуполе и военных провалов на Донбассе, киевским режимом при финансовой поддержке Великобритании организованы съемки "духоподъемных" видеосюжетов для западной и украинской аудиторий", — Министерство обороны России.

Зеленский опубликовал видео в 100-й день войны с Россией. "Наша команда намного больше. Вооруженные силы Украины – тут. Народ нашего государства – тут. Защищаем Украину уже 100 дней. Победа за нами. Слава Украине!" – сказал украинский президент.

Два журналиста Reuters получили ранения под Северодонецком. Их водитель погиб. "В ходе репортажной поездки двое журналистов Reuters получили легкие ранения, когда попали под обстрел на пути в Северодонецк. Они ехали на автомобиле, предоставленном пророссийскими сепаратистами, которым управлял человек, назначенный сепаратистами. Водитель автомобиля погиб", — заявил CNN представитель Reuters.

Политиками и чиновниками продолжаются активные обсуждения проблемы с поставками украинского зерна. Украинский посол сегодня обвинил Турцию в покупке украденного Россией зерна, а Путин встретился с председателем Африканского союза для обсуждения ситуации с поставками.