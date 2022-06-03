Осиновский: для нас был разыгран спектакль о детских пособиях, чтобы замаскировать правительственный сговор(5)
Член фракции социал-демократов в Рийгикогу Евгений Осиновский на своей странице в Фейсбуке прокомментировал решение премьер-министра Эстонии Каи Каллас о прекращении деятельности действующей коалиции.
До недавних пор я был убежден, что правительство Ратаса достигло договоренности с руководителями партий EKRE и Isamaa. Учитывая тревожную международную ситуацию и относительно высокую поддержку премьер-министра, партия Isamaa не могла просто допустить государственный переворот. Большая часть их фракции и, вероятно, электорат это не поддержит. Ратас также опасался критики за то, что во время войны он якобы только заботится о своем стремление к власти.
Чтобы замаскировать правительственный сговор, на неделе для нас был разыгран спектакль о детских пособиях. По плану на следующей неделе новое золотое трио должно было разыграть "героическую" борьбу за благополучие детей на ночных заседаниях, проголосовав за поправки. Все только для детей. Не правда ли?
Затем наступил бы эндшпиль, о котором Прийт Сибуль уже рассуждал в эту среду: "Мы должны найти решение возникшей ситуации. Это вопрос принципа. Рийгикогу должен утвердиться и отвергнуть попытки партии премьер-министра навязать эпоху молчания".
Решение понятное. Премьер-министр, навязывающая эпоху молчания, должна быть свергнута! Я не хочу править с центристами и EKRE, но что поделать! Эстония же не может оставаться без правительства.
В сложившейся ситуации решение премьер-министра об увольнении министров из Центристской партии уместно. Во-первых, это ускорит появление в Эстонии активного правительства, ведь в нынешней ситуации вакуум власти недопустим.
Во-вторых, оно снимает пелену с заговора Ратаса, Хельме и Сеэдера. Isamaa должна честно признать, что она не хочет правительства с соцдемами и Партией реформ, а желает привести к власти Центристскую партию с национал-популистами.
Ответ Сеэдера на приглашение Каллас на правительственные переговоры был красноречивым. Не "да, мы сформулируем наши политические приоритеты и приедем на переговоры", а "премьер-министр должна уйти в отставку". Конечно, ведь если бы Каллас сама ушла в отставку, ему бы не пришлось заставлять свою партию голосовать за недоверие к премьер-министру.
Второе пришествие EKREKE, задуманное на уровне лидеров партий, подходит к концу. Единственное, что могло его остановить — это голоса около половины членов фракции Isamaa, не посвященной в планы своего лидера. Они помнят, как неловко им было в прошлый раз в том же правительстве, что и EKRE. Они понимают, что и для нашего отечества, и для партии "Отечество", было бы выгоднее, если бы EKRE не было в правительстве. Но время покажет, хватит ли у них политической воли, чтобы противостоять своим лидерам. К сожалению, их поведение в прошлом этого не подтверждает (за исключением Виктории (Виктория Ладынская-Кубитс - прим. пер.)).
Таким образом, наиболее вероятный сценарий для эстонского государства и народа на ближайшие девять месяцев печальный: мы пристегнем ремни и снова приготовимся к новому правительству, которое будет унижать и притеснять наш народ, украинских беженцев и иностранных партнеров; приготовимся к эффектному коррумпированному или просто глупому разбрасыванию денег и возврату к крайне консервативной повестке дня. И все это в условиях тревожной международной обстановки.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.