Чтобы выходные стали идеальными: подборка мест, где точно стоит выпить кофе
Автор блога "Ээстис on hää" и экскурсовод Юлия продолжает делиться с читателями интересными фактами о нашей столице.
Как часто вы гуляете по Старому городу? Бываете ли в Кадриорге, Ротерманни, Ноблесснере?
Как бы там ни было, вы знаете наверняка, что прогулка без посещения кафешки кажется неполноценной. Чтобы сэкономить ваше время и нервную систему будем периодически делать подборки из трёх кафешек на любой вкус, кошелек и настроение.
Сегодня мы отправимся в…
Старый город, Vene 9: Отель “Телеграф”. Вы можете выбрать между роскошным рестораном “Чайковский” и лобби баром при этом отеле. Место дорогое, если хотите почувствовать себя богатым аристократом, то вам точно сюда. Десерт здесь вам обойдется в 9 евро, кофе же стоит от 4 евро. Подача десерта оригинальная, но вы точно не объедитесь, зато эстетическое удовольствие получите. Я, кстати, взяла шоколадно-фисташковое пирожное с малиной и манговым щербетом.
Квартал Ротерманни, Rotermanni 6: “Gallery cafe”. Просторное современное кафе, куда можно забежать выпить вкусный кофе и съесть десертик или же полноценно пообедать. Открытая кухня, вежливый персонал, столики, отделенные друг от друга ширмами. Здесь удобно поработать или встретиться с друзьями. Кафе и правда можно использовать как галерею, чтобы пройти на параллельную улицу. Цены на десерты и кофе среднестатистические. Макроны вкусные, но очень сладкие, у меня зубы свело - не доела. Зато я в восторге от фитнес-пирожного: нежный воздушный мусс с начинкой из маракуйи. Совсем не приторное, даже с кислинкой, не порождает чувства вины после его употребления
Старый город, Pikk 70, башня Толстая Маргарита: Maru Katusekohvik. Самое актуальное кафе сезона весна-лето - это, конечно, кафе на крыше башни Толстая Маргарита. Не стоит рассчитывать на то, что вы здесь хорошенько поужинаете. Тут вы найдете коктейли, кофеек, закуски и десерты. Но самая главная фишка заведения - умопомрачительный вид, особенно на закате. Да-да, сюда можно попасть и после закрытия музея. Устроить себе красивый вечер с фотосессией и приятной музыкой. Кстати, персонал тут отличный и классно ловят настроение посетителей. Закажите столик заранее и у вас в кармане самый лучший вид на море или Старый город.