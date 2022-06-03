Чтобы выходные стали идеальными: подборка мест, где точно стоит выпить кофе

Старый город, Vene 9: Отель “Телеграф”. Вы можете выбрать между роскошным рестораном “Чайковский” и лобби баром при этом отеле. Место дорогое, если хотите почувствовать себя богатым аристократом, то вам точно сюда. Десерт здесь вам обойдется в 9 евро, кофе же стоит от 4 евро. Подача десерта оригинальная, но вы точно не объедитесь, зато эстетическое удовольствие получите. Я, кстати, взяла шоколадно-фисташковое пирожное с малиной и манговым щербетом.

Квартал Ротерманни, Rotermanni 6: “Gallery cafe”. Просторное современное кафе, куда можно забежать выпить вкусный кофе и съесть десертик или же полноценно пообедать. Открытая кухня, вежливый персонал, столики, отделенные друг от друга ширмами. Здесь удобно поработать или встретиться с друзьями. Кафе и правда можно использовать как галерею, чтобы пройти на параллельную улицу. Цены на десерты и кофе среднестатистические. Макроны вкусные, но очень сладкие, у меня зубы свело - не доела. Зато я в восторге от фитнес-пирожного: нежный воздушный мусс с начинкой из маракуйи. Совсем не приторное, даже с кислинкой, не порождает чувства вины после его употребления