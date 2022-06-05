Дешево и безопасно: правда ли, что за малыми атомными реакторами - будущее?

В последние годы, в мировой энергетике происходят глобальные изменения. Человечество стремится перейти на CO2 нейтральные источники электроэнергии, цены на квоты CO2 растут, а электростанции, использующие ископаемое топливо закрываются. Повсеместно начата электрификация транспорта. В связи с чем человечество столкнулось с острой нехваткой электроэнергии. Страны начали искать решения и снова обратили свой взор на ядерную энергетику, которая позволяет получать колоссальный объем электроэнергии. Но связываться с дорогостоящими проектами крупных АЭС решались не многие. Тут на помощь пришли инновации. Благодаря развитию технологий стало возможно возводить маленькие АЭС с модульными реакторами. Малым ядерным ректором считается реактор мощностью до 300 МВт. На крупные АЭС устанавливаются ядерные ректоры мощностью более 1000 МВт. Для сравнения базовое электропотребление Эстонии составляет 1000 МВт, в пиковый период 1500 МВт.

На заре атомной энергетики, в 1950-х годах, первыми экспериментальными реакторами были маломощный образцы. С течением времени человечество приступило к возведению мощных, гигантских атомных станций. Из-за того, что реакторы становились все больше, а системы все сложнее, проектирование и строительство крупных АЭС стало затягиваться. Сложность конструкции и возрастающие требование к безопасности привело к тому, что многие проекты АЭС начали выходить за установленные временные рамки, что привило к превышению бюджетов (стоимость крупной АЭС составляет 7–8 миллиардов евро). В результате количество возводимый АЭС по всему миру снизилось, а страны сосредоточились на обслуживании уже действующих ректоров. В мире на данный момент действует 441 ядерный реактор. С крупными АЭС окружающими Эстонию можно ознакомиться по ссылке .

Ядерную энергетику для получения электричества использует 31 страна. Большинство атомных электростанций, работающих по миру, представляют из себя знакомые глазу гигантские железобетонные сооружения c башнями, из которых валит водяной пар. Большая часть таких электростанций построена в 70-х годах. Но технологии не стоят на месте, все больше стран задумывается о более компактный решениях. Малые модульные реакторы – это новая веха развития атомной промышленности, которая призвана ускорить переход мировой энергетики к состоянию, когда мы перестанем сжигать ископаемой топливо, а получение чистой и дешевой электроэнергии на ядерном реакторе станет доступным решением даже для маленьких стран, таких как Эстония.

Компактные и модульные

Малые реакторы долгое время применяются на подводных лодках, но с течением времени технологии стали доступными и в гражданском применении. Благодаря малым размерам секции реактора или весь реактор целиком можно произвести на заводе, как модульный дом. Это позволяет сократить время и стоимость строительства. Это решает ключевой недостаток крупных АЭС простои в строительстве и как следствие дороговизну.

Проще, надежней, безопасней

Поскольку АЭС с модульными реакторами существенно меньше, объем строительства уменьшается на 50%, при возведение используется на 50% меньше высококачественного бетона, одного из ключевых строк расхода при строительстве (сравнение схожих по типу реакторов ESBWR и BWRX300). Из-за меньших размеров в реакторе находится меньше ядерного топлива, что позволяет его проще охлаждать в случае отключения. К примеру, малый ректор BWRX300 от компании GE Hitachi для предотвращения перегрева используется пассивное охлаждение без применения насосов. Реактор может сам себя охлаждать без вмешательства персонала в течение семи дней. А для исключения внешних угроз реактор размещается под землей.

Несмотря на аварии в Чернобыле и на АЭС Фукусима, ядерная энергетика считается одним из самых безопасных видов генерации электроэнергии, наравне с ветрогенерацией и энергией солнца.

В мире работает пол почти пол тысячи ядерных ректоров, и мы нечего о них не слышим, потому что они тихо и скучно работают. То, как работает атомная электростанция можно прочитать здесь. Малые ректоры же как более совершенная технология стали еще более безопасными. К примеру, расчетная вероятность повреждения топлива в малом реакторе BWRX300 равняется 0,0000001% за один реакторный год.

Приятная глазу архитектура

Одним из первых построенных коммерческих малых ядерных ректоров станет реактор BWRX300 от GE HITACHI. Он будет построен в Канаде в провинции Онтарио.

Технологии малых реакторов, которые продвинулись в развитии и в скором времени могут быть готовы для возведения.