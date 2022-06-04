Все мы знаем, что наша внешность, характер и даже многие привычки передаются по наследству. Вся эта информация закодирована в наших генах - участках ДНК, которые состоят из четкого количества нуклеотидов, расположенных в строго определенной комбинации. Именно гены несут информацию об определенном признаке или функции организма и являются структурной и функциональной единицей наследственности. Если случайно или целенаправленно изменить последовательность нуклеотидов в цепочке ДНК, может произойти мутация гена, что, в свою очередь, приведет к ряду изменений, в том числе возникновению заболеваний.

"ДНК проявляет свое действие именно через гены. Если изначально считали, что один ген определяет только один признак, то сейчас доподлинно известно, что какой-то один определенный признак может появиться благодаря наличию сразу нескольких генов. И наоборот - благодаря одному гену может одновременно проявиться сразу несколько признаков", - рассказывает президент Эстонского Общества генетики, профессор Тартуского университета Неэме Тыниссон, консультирующий пациентов в Ляэне-Таллиннской

"ДНК можно изучать на очень разных уровнях. Например, можно сосредоточиться на химии ДНК или на изучении каких-то отдельных белков, которые важны в регуляции ДНК. Я лично занимаюсь изучением ДНК на уровне населения. Хотя медицинская генетика сосредоточена преимущественно на изучении болезней и семейных исследованиях", - добавляет он.



Как гены влияют на здоровье человека

Значительное влияние на здоровье человека оказывают гены. "Если мы говорим о медицинской генетике, то прежде всего имеем в виду генетические заболевания, когда какой-то ген или различные генные варианты играют центральную роль в возникновении какой-то определенной болезни. Например, рак - генетическое заболевание, поскольку при нем в клетках содержатся не нормальные гены, а мутантные", - говорит профессор.