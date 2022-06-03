Лехис, Беляева, Кирпу и Эмбрих стали почетными членами ЭОК

Золотые медалистки Олимпийских игр в Токио Катрина Лехис, Юлия Беляева, Эрика Кирпу и Ирина Эмбрих были выбраны почетными членами ЭОК, сообщает rus.err.ee.

Пленум также утвердил Эстонский союз дартса и Эстонское общество истории спорта в качестве новых членов ЭОК.

Орденом "За заслуги" ЭОК были награждены Тоомас Аннус, Антс Эек, Урмас Карлсон, Калью Кертсмик, Гуннар Куура, Танел Леок, Хелью Сутт и спортивная журналистка ERR Ану Сяэритс.

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