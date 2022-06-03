Лехис, Беляева, Кирпу и Эмбрих стали почетными членами ЭОК
Общее собрание Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) накануне утвердило президента Союза хоккея Эстонии Рауно Парраса новым членом исполнительного комитета организации вместо Оливера Крууды.
Золотые медалистки Олимпийских игр в Токио Катрина Лехис, Юлия Беляева, Эрика Кирпу и Ирина Эмбрих были выбраны почетными членами ЭОК, сообщает rus.err.ee.
Пленум также утвердил Эстонский союз дартса и Эстонское общество истории спорта в качестве новых членов ЭОК.
Орденом "За заслуги" ЭОК были награждены Тоомас Аннус, Антс Эек, Урмас Карлсон, Калью Кертсмик, Гуннар Куура, Танел Леок, Хелью Сутт и спортивная журналистка ERR Ану Сяэритс.
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