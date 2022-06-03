Александра Трусова переходит в лёгкую атлетику?

День прыжков на турнире, организованном департаментом спорта города Москвы совместно с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА), пройдёт 9 июня. Трусова представлена анонимно, в качестве «сюрприза». Отмечается, что если Трусова появится в протоколах, то с точки зрения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) она будет аффилирована с ВФЛА и попадёт под санкции. Для участия в международных турнирах по лёгкой атлетике ей нужно будет получить нейтральный статус.

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал новость о том, что серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова выступит на Неделе лёгкой атлетики в Москве. «О господи. Я первый раз об этом слышу. Не знаю, что взбрело ей в голову, не могу ничего сказать. У меня сейчас голова другим забита», — приводит слова Горшкова «РИА Новости Спорт».

Олимпийский чемпион в беге на 800 метров, бывший главный тренер сборной Юрий Борзаковский подтвердил, что серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики в Москве. «Саша действительно примет участие в Неделе лёгкой атлетики. Как оцениваю перспективы Саши в лёгкой атлетики? Нормально оцениваю, это нормальная практика. Люди часто переходят из своего вида спорта. Даже из лёгкой атлетики переходят в футбол. Поэтому это абсолютно нормальная практика, и я это только приветствую», — сказал Борзаковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».