Мнение
03.06.2022, 10:49

Гнать Путина, а не Пушкина

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Екатерина Котрикадзе – корреспондент и ведущий недавно закрытого независимого российского телеканала «Дождь»
Kollaaž
Kollaaž
ФОТО: Ekspress Meedia | Kollaaž

Путин разрушил жизни не только миллионов украинцев, но и наши. Кроме того, он сумел добиться такого, что ранее было невообразимо: цивилизованный мир, с его ценностями гуманизма и уважением к каждому индивидууму, отреагировал на вторжение Украины приговором всем россиянам, пишет бывший руководитель информационной службы телеканала "Дождь" Екатерина Котрикадзе.

С тех пор как Россия напала на Украину, столица Грузии превратилась в одно из самых интересных мест на Земле. Сюда приехала значительная часть культурной и интеллектуальной элиты России – художники, писатели, журналисты, актёры, режиссёры, философы и профессора. Зайдите в любое кафе, и вы неизбежно услышите русскую речь или даже встретите знакомое лицо. Уютный и живописный город Тбилиси невелик, здесь всё на виду. Сегодня здесь бесчисленное количество украинских флагов и лозунгов, выражающих поддержку этой стране. На заборах и стенах домов множество надписей: «F*ck Putin», «F*ck Russia», «Русский военный корабль, иди на х*й».

Последняя фраза – ответ, данный в начале войны украинскими пограничниками с черноморского острова Змеиный на российское требование сдаться – быстро стала лозунгом сопротивления. Проблема в том, что всех русских сейчас осуждают как сторонников президента Владимира Путина, как будто все они были на этом военном корабле.

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