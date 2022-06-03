Гнать Путина, а не Пушкина

С тех пор как Россия напала на Украину, столица Грузии превратилась в одно из самых интересных мест на Земле. Сюда приехала значительная часть культурной и интеллектуальной элиты России – художники, писатели, журналисты, актёры, режиссёры, философы и профессора. Зайдите в любое кафе, и вы неизбежно услышите русскую речь или даже встретите знакомое лицо. Уютный и живописный город Тбилиси невелик, здесь всё на виду. Сегодня здесь бесчисленное количество украинских флагов и лозунгов, выражающих поддержку этой стране. На заборах и стенах домов множество надписей: «F*ck Putin», «F*ck Russia», «Русский военный корабль, иди на х*й».