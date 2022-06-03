Новости России
03.06.2022, 10:44

ВИДЕО | Страшный пожар в Москве: горели несколько этажей бизнес-центра

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Собянин: пожар уже потушен!
Kuuskede põletamine
Kuuskede põletamine
ФОТО: Ekspress Meedia | Ahto Sooaru

Сильный пожар тушили утром 3 июня на западе Москвы в бизнес-центре «Сетунь-Плаза» на улице Горбунова, пишет "Фонтанка".

Как сообщает РИА Новости, идёт эвакуация людей. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожару присвоен третий номер сложности. Источник ТАСС передаёт, что в здании остаются люди. Движение по улице Горбунова, по данным столичного дептранса, перекрыто.

«База» пишет, что, предположительно, загорелась обшивка центрального входа, и пламя охватило уже четыре этажа, к зданию запросили все подъёмники, которые есть в Москве. На седьмом этаже могут быть люди, отрезанные огнём. Также телеграм-канал сообщает о повышении номера до «пятёрки».

В 12.30 Собянин сообщил, что пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" в Москве потушен, сообщает Telegram-канал "Раньше всех".

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