Военный дневник
02.06.2022, 21:40

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (99-й день) | Германия дала Украине зеленый свет в Европу. В России блокируют VPN-сервисы

 
Министры иностранных дел Германии (слева) и Украины
Министры иностранных дел Германии (слева) и Украины
ФОТО: IMAGO/PHOTOTHEK | IMAGO/FELIX ZAHN/PHOTOTHEK.NET

Подводим итоги 99-го дня военного вторжения России в Украину.

  • Ракетному обстрелу в ночь на 2 июня подверглась и Львовская область, заявил глава региона Максим Козицкий.

    По его словам, четыре крылатые ракеты были выпущены из акватории Черного моря. Удары были нанесены по объектам железнодорожной инфраструктуры в Стрыйском и Самборском районах. Ранены пять человек. Нарушен график движения поездов.

    Минобороны РФ ранее заявляло, что наносит удары по железнодорожным узлам на территории Украины, через которые идут поставки вооружений.

  • Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые публично прокомментировала российское вторжение в Украину.

    Меркель назвала происходящее «варварской войной», которой необходимо как можно скорее положить конец. Она также заявила, что солидарна с Украиной, на которую напала Россия, и поддерживает право украинцев защищать свою страну.

    Также Меркель особо отметила, что в ходе вторжения пострадали мирные жители. "Пример этого ужаса — Буча", — сказала она. Помимо этого бывшая канцлер подчеркнула, что во время войны членам Евросоюза особенно важно проявить единство, и сказала, что поддерживает усилия действующих властей Германии направленные на то, чтобы остановить войну.

  • В Литве собрали несколько миллионов евро, чтобы купить для украинских войск беспилотник «Байрактар», который делают в Турции.

    Компания, производящая беспилотники, решила отдать один такой аппарат бесплатно, а средства, собранные на него литовцами, попросила передать на финансирование гуманитарных миссий в Украине.

  • Швеция передаст Украине партию противокорабельных ракет, противотанковых ракетных комплексов и снайперских винтовок с боеприпасами на общую сумму 95 миллионов евро, сообщила глава МИД страны Анн Линде.

  • Российские военные вывезли с Чернобыльской АЭС оборудование на 135 миллионов долларов.

    Как утверждает директор Центральной аналитической лаборатории электростанции Николай Беспалый, военные вывезли 690 компьютеров, 344 автомобиля, 1500 дозиметров, а также «почти все противопожарное оборудование и многие незаменимые устройства, необходимые для функционирования электростанции».

  • Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России, включающий нефтяное эмбарго.

    Основное положение санкций - нефтяное эмбарго. Также санкции отключат Сбербанк от системы SWIFT.

    Постоянные представители стран ЕС в Брюсселе в четверг, 2 июня, одобрили шестой пакет санкций в отношении России за войну против Украины. Основною часть новых штрафных мер составляет частичное эмбарго на российскую нефть: к началу 2023 года будут полностью прекращены поставки в Евросоюз черного золота из РФ танкерами. Исключение сделано для Венгрии, Чехии и Словакии, которые очень сильно зависят от российской нефти и не имеют доступа к морю. Эти страны смогут и дальше импортировать нефть из России по трубопроводу "Дружба".

  • Словакия поставит Украине восемь самоходных гаубиц Zuzana 2.

  • Зеленский: линия фронта в Украине достигает тысячи километров.

    "Российские войска заняли 3 620 населенных пунктов Украины. 1017 из них уже удалось освободить. Еще 2 тысячи 603 – предстоит освободить", – заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед депутатами парламента Люксембурга.

  • Великобритания предоставит Украине партию дальнобойных РСЗО M270, а Дания — противокорабельные ракеты.

  • Российские военные вывезли с Чернобыльской АЭС оборудование на 135 миллионов долларов.

  • Турция, Украина, Россия и ООН подготовили «дорожную карту» для обеспечения коридора по выводу судов с зерном, сообщает турецкое издание "Анадолу" со ссылкой на источники.

    Также издание сообщает, что в Стамбуле создадут Центр по взаимодействию Москвы и Киева в вопросе вывода судов с зерном. Ожидается вывод на рынки 20 млн тонн зерна.

  • Роскомнадзор подтвердил, что в России ведется работа по блокировке VPN-сервисов, в том числе Proton VPN, которые помогают обходить блокировки запрещенного в стране контента, пишет "Медуза".

    "Согласно закону "О связи", средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство", — сообщили в Роскомнадзоре.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии