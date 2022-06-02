ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (99-й день) | Германия дала Украине зеленый свет в Европу. В России блокируют VPN-сервисы

Ракетному обстрелу в ночь на 2 июня подверглась и Львовская область, заявил глава региона Максим Козицкий. По его словам, четыре крылатые ракеты были выпущены из акватории Черного моря. Удары были нанесены по объектам железнодорожной инфраструктуры в Стрыйском и Самборском районах. Ранены пять человек. Нарушен график движения поездов. Минобороны РФ ранее заявляло, что наносит удары по железнодорожным узлам на территории Украины, через которые идут поставки вооружений.

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые публично прокомментировала российское вторжение в Украину. Меркель назвала происходящее «варварской войной», которой необходимо как можно скорее положить конец. Она также заявила, что солидарна с Украиной, на которую напала Россия, и поддерживает право украинцев защищать свою страну. Также Меркель особо отметила, что в ходе вторжения пострадали мирные жители. "Пример этого ужаса — Буча", — сказала она. Помимо этого бывшая канцлер подчеркнула, что во время войны членам Евросоюза особенно важно проявить единство, и сказала, что поддерживает усилия действующих властей Германии направленные на то, чтобы остановить войну.

В Литве собрали несколько миллионов евро, чтобы купить для украинских войск беспилотник «Байрактар», который делают в Турции. Компания, производящая беспилотники, решила отдать один такой аппарат бесплатно, а средства, собранные на него литовцами, попросила передать на финансирование гуманитарных миссий в Украине.

Швеция передаст Украине партию противокорабельных ракет, противотанковых ракетных комплексов и снайперских винтовок с боеприпасами на общую сумму 95 миллионов евро, сообщила глава МИД страны Анн Линде.

Российские военные вывезли с Чернобыльской АЭС оборудование на 135 миллионов долларов. Как утверждает директор Центральной аналитической лаборатории электростанции Николай Беспалый, военные вывезли 690 компьютеров, 344 автомобиля, 1500 дозиметров, а также «почти все противопожарное оборудование и многие незаменимые устройства, необходимые для функционирования электростанции».

Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России, включающий нефтяное эмбарго. Основное положение санкций - нефтяное эмбарго. Также санкции отключат Сбербанк от системы SWIFT. Постоянные представители стран ЕС в Брюсселе в четверг, 2 июня, одобрили шестой пакет санкций в отношении России за войну против Украины. Основною часть новых штрафных мер составляет частичное эмбарго на российскую нефть: к началу 2023 года будут полностью прекращены поставки в Евросоюз черного золота из РФ танкерами. Исключение сделано для Венгрии, Чехии и Словакии, которые очень сильно зависят от российской нефти и не имеют доступа к морю. Эти страны смогут и дальше импортировать нефть из России по трубопроводу "Дружба".

Словакия поставит Украине восемь самоходных гаубиц Zuzana 2.

Зеленский: линия фронта в Украине достигает тысячи километров. "Российские войска заняли 3 620 населенных пунктов Украины. 1017 из них уже удалось освободить. Еще 2 тысячи 603 – предстоит освободить", – заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед депутатами парламента Люксембурга.

Великобритания предоставит Украине партию дальнобойных РСЗО M270, а Дания — противокорабельные ракеты.

Российские военные вывезли с Чернобыльской АЭС оборудование на 135 миллионов долларов.

Турция, Украина, Россия и ООН подготовили «дорожную карту» для обеспечения коридора по выводу судов с зерном, сообщает турецкое издание "Анадолу" со ссылкой на источники. Также издание сообщает, что в Стамбуле создадут Центр по взаимодействию Москвы и Киева в вопросе вывода судов с зерном. Ожидается вывод на рынки 20 млн тонн зерна.