БЛОГ УКРАИНКИ | Покупать в магазинах дорого, а группы "Отдам даром" в Вене нет: Таллинн оказался более гостеприимным по отношению к беженцам?

Теперь мне совсем не хочется этого делать. Последние мои гастро-репортажи были как раз из Вены в январе месяце – я выбрала этот город для празднования своего дня рождения и совсем не думала, что вернусь сюда так скоро. Тогда получилось много блогов о знаменитом венском шницеле и тафельшпице, о венских сосисках в уличных киосках и захер-тортике в именитом отеле Захер, о кофе меланж на завтраках и грушевом шнапсе на ужинах. Правда, не все удалось попробовать и не везде побывать - я негодовала, потому что в городе был карантин из-за ковида и многие заведения не работали. Теперь Вена кишит людьми, туристов тьма-тьмущая – в заведения сложно попасть, иногда только по брони. Все теперь как я мечтала тогда, но лучше бы было как раньше.

Но мы безумно скучаем друг по другу и теперь по возможности ездим в гости. На прошлой неделе точкой сбора стала Вена. Решили, что в этот город будет проще всем добраться, тем более, что две подруги теперь проживают там. Приурочили таки ко дню рождения моей лучшей подруги Оксаны – хотя тогда мечтали, что все вместе вылетим из Киева и когда вернемся домой, будем еще неделю смаковать поездку. Но вышло по-другому. И послевкусия не остается. До войны я вела ресторанный блог, который назывался Смакуй с Инной Гордиенко. Писала много о вкусной еде, о новых заведениях, о лучших барах и кофейнях. Когда отправлялась за границу, находила там интересные гастрономические места и рассказывала своим подписчикам как там "смакуют" те или иные блюда и напитки.

Полгода назад мы мечтали с моей лучшей подружкой отметить ее День рождения в другой стране. И позвать других наших друзей присоединиться к поездке, чтоб устроить там пир на весь мир! Гулять, наслаждаться атмосферой, ходить по местным барам и ресторанам, в общем, кутить и ни в чем себе не отказывать… В планах было сделать такой себе флешмоб: день рождения каждой подруги отмечать в новой неизведанной стране. Отличный план, который имеет теперь свое осуществление совсем в другом виде. Война изменила планы, надежды, смыслы. Теперь мы все в разных странах и можем там наслаждаться атмосферой, но не хочется. Никто не постит сториз с достопримечательностями Рима, Вены, Берлина, Лондона, Парижа, Барселоны, Праги, Варшавы. Никто не снимает себя на фоне Эйфелевой башни, Брандербургских ворот, Карлова моста, фонтана Треви, Лондон Айя. Вместо этого сториз украинских флагов и концертов в поддержку Украины на фоне всех этих визитных карточек европейских городов. Три последних месяца нашей жизни изменили все в наших головах и сердцах.

После неудачного шоппинга на Нашмаркт (Naschmarkt) – лампу найти не удалось, столики были дорогими – Лида повела нас в магазин азиатской еды. Она веганка, поэтому покупает там мочи, рис, рыбу, спаржевые бобы, капусту пан-чой и всякую другую зелень. Оказалось, достаточно дешево и выгодно. Купили большую упаковку мочи (японский десерт из рисовой муки) и съели тут же на выходе из магазина. Не помню, когда уже так делала – было особенно вкусно, намного вкуснее, чем в ресторане. Дальше отправились пить меланж - знаменитый австрийский кофе, который готовится на основе эспрессо с добавлением взбитых сливок и вспененного молока. И Оксана должна была попробовать Захер-торт, а желание именинницы – дело святое.

На следующий день вместо ZARA отправились на блошиный рынок – подруге нужны были лампа, столик и посуда. В ее апартаментах, которые предложили под сдачу нет фактически ничего кроме кровати. Покупать в магазинах дорого, а таллиннской группы "Отдам даром" в Вене нет. Я оценила свой статус переселенца в Эстонии: здесь он дает намного больше возможностей, да и сами эстонцы проникаются проблемами украинцев как-то более глубже и острее. На третий день пребывания в Вене, я неожиданно для себя самой поняла, что скучаю по Таллинну – он стал для меня самым родным после Киева. Я даже приглашала подруг к себе в гости – как-будто это уже мой город. Подумала о том, что, наверное, человек более всего привыкает к быту и своему окружению. А поскольку здесь теперь у меня моя семья, мои родители и мой дом, я стремлюсь сюда всей душой.

Мы встретились в Винил-баре, в одном из уютных районов Вены. Обнимались долго, пили, говорили, плакали. Каждый рассказывал свою историю после начала войны. У всех похожие трудности, с которыми приходится сталкиваться в чужой стране: найти квартиру, работу, парикмахера, отдать детей в школу – в общем, как выжить. Раньше мы говорили о наших женских тонкостях бытия – как познакомиться с тем красивым парнем, где купить классную шмоточку, у кого лучше косметолог, на какой спектакль выбраться в ближайшее время и кто куда поедет в отпуск. Теперь совсем о другом. Как хочется обнять мужа и родителей, кто как волонтерит, когда закончится война и когда можно будет наконец-то всем встретиться в Киеве. Сделали совместную фоточку в патриотичных футболках, которые я привезла всем из Таллинна – "Доброго вечера – мы с Украины" и конечно же славно-известные "Русский военный корабль иди на х..".

В один из вечеров отправились есть знаменитый Венский шницель и тафельшпиц в один из самых старых ресторанов города с 500-летней историей и австрийской атмосферой Griechenbeisl. Когда-то это был трактир – теперь ресторан с традиционной очень вкусной кухней. Если вдруг будете в Вене – обязательно его посетите. В свое время здесь побывали Моцарт, Бетховен, Вагнер, Штраус, Паваротти, Бисмарк. Они оставили свои автографы в одном из помещений ресторана – теперь это "Комната Марка Твена»". Под звуки аккордеона мы вспоминали, как вот так встречались в Киеве в наших любимых ресторанчиках: шутили, смеялись, сплетничали и планировали, когда и где встречаемся через неделю. Теперь планируем на месяцы вперед, да и то не факт, что у всех получится. Наблюдали, как безмятежно и счастливо рядом за столиками веселятся иностранные туристы – им не понять нашей беды. Я в последнее время часто задумываюсь о том, как бы вела себя я, если бы в соседней со мной стране шла война? Смогла бы я ходить в бары, танцевать, петь, совершать покупки, путешествовать? Насколько горе других людей могло бы откликаться в моем сердце? Могла бы я вести тот самый образ жизни, как ни в чем не бывало?

Кафе в Пассаже недалеко от Naschmarkt - собрало еще больше подруг. Пост с футболочками увидела коллега с работы (все-таки Facebook - большая сила) и приехала на следующий день ко мне в Вену из Братиславы. Кстати, пока для украинцев проезд почти везде бесплатный. На электрички, которые курсируют между европейскими городами билеты покупать не нужно. Собственно, эта возможность и дала нам всем встретиться. Саша приехала поездом из немецкого Фрайбурга, Оксанка из Варшавы, Наталья из Братиславы. Только мне пришлось лететь - из Таллинна немного сложнее добираться до других городов центральной Европы. По самому городу тоже катались бесплатно, весь транспорт в Вене пока бесплатный для украинцев. В отличие от Таллинна, здесь не так часто встретишь атрибуты Украины. Правда на главной площади города возле знаменитого собора святого Стефана – висит огромный билборд в длину половины собора с символикой украинского флага с надписью Stop War.

Мне сложно ответить на эти вопросы, и я понимаю, что не могу обвинять этих всех людей, живущих своей привычной жизнью. Но почему-то очень больно и тяжело смотреть на них.

Последний день в Вене мы отправились на экскурсию. Для украинцев здесь организовывают бесплатные туры, так что можете воспользоваться этой возможностью. Также для украинских граждан доступны музеи, правда, в отличие от Таллинна – не все бесплатные. В Альбертину – один из лучших художественных музеев Европы за вход все же нужно платить, а вот в Шенбрунн – летнюю резиденцию Габсбургов пускают бесплатно. Всем советую – неимоверно красивый дворцовый комплекс, погулять там одно удовольствие.

Маки те же, а поля совсем другие

На Вене мое путешествие не закончилось. В Братиславе меня ждала моя студенческая подруга – мой лучший друг по жизни. Мы тоже спланировали эту встречу – ведь как я уже сказала выше, от Вены до Братиславы можно легко и бесплатно добраться на скором поезде за один час. Она приехала сюда всей семьей, чтобы дети могли учиться в International school. Уютный домик в небольшой деревне под Братиславой – почти такой же, где они жили под Киевом. Я часто приезжала к ним в гости, особенно летом, чтобы насладиться загородной атмосферой, природой и общением с друзьями, которые в большом количестве собирались за их столом. Теперь все по-другому. Мы на кухне пьем чай одни и Леся рассказывает, как приходится каждый день ездить в ближайший магазин за продуктами и что нет смысла покупать мебель в дом, и как дети хотят вернуться в свою родную школу и есть сладости в своем любимом кафе в Киеве. Слышать это грустно, но мы пытаемся как-то отвлекаться и верить, что все станет на круги своя. Мы готовы ждать, но хочется уже как-то побыстрее.

Утром - прогулка к Дунаю под песни нашего любимого Океана Эльзы. Остановка в поле по моей просьбе, чтобы сфотографироваться в маках: очень напомнило мне наши поездки машиной почти в это же время во Львов на джаз-фестиваль. Мы всегда останавливались возле этих маковых полей и устраивали фотосессию. Маки те же, а поля совсем другие.

Братислава осталась позади и Вена тоже, с чувством радости и печали я возвращаюсь в свой, теперь родной сердцу Таллинн. Он наконец-то зазеленел и расцвели каштаны – символ-цветок Киева. И хоть встречал меня город дождливой и ветряной погодой, я была безумно счастлива, потому что вернулась домой. А для всех нас, так важно возвращаться домой, где нас ждут и любят. И я знаю точно, что когда-то очень скоро так произойдет со всеми нами, украинцами – мы вернемся в свои города, в свои дома и обнимем наши стены и наших самых близких людей на свете.