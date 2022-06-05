05.06.2022, 18:34
ФОТО | Как выглядели нарвитяне в начале XX века?
ФОТО: Ekspress Meedia | EE arhiiv
Историк и гид по Нарве Александр Опенко продолжает рассказывать о том, как жили люди в прошлом веке.
Актёры летнего театра в Нарва-Йыэсуу в 1926 году. Присмотритесь, и увидите Игоря Северянина- знаменитого короля поэтов и Пауля Пинна - знаменитого эстонского актёра, режиссёра, конферансье.
Мария Фабиановна Гнесина и Шурик Вивьен Гнесин в Мерррекюле. Лето 1911 года.
Меррекюль. Очень редкое фото.
На реке.
Кренгольм. Английские мастера и их семьи. Исключительно редкие частные фото.
Автобус "Рено". Маршрут Нарва- Йыэсуу - Нарва. 1920- е годы.
Нарва- Йыэсуу, 1921.