Северо-восток - дело тонкое
05.06.2022, 18:34

ФОТО | Как выглядели нарвитяне в начале XX века?

 
ФОТО: Ekspress Meedia | EE arhiiv

Историк и гид по Нарве Александр Опенко продолжает рассказывать о том, как жили люди в прошлом веке.

Актёры летнего театра в Нарва-Йыэсуу в 1926 году. Присмотритесь, и увидите Игоря Северянина- знаменитого короля поэтов и Пауля Пинна - знаменитого эстонского актёра, режиссёра, конферансье.

Мария Фабиановна Гнесина и Шурик Вивьен Гнесин в Мерррекюле. Лето 1911 года.

Меррекюль. Очень редкое фото.

На реке.

Кренгольм. Английские мастера и их семьи. Исключительно редкие частные фото.

Автобус "Рено". Маршрут Нарва- Йыэсуу - Нарва. 1920- е годы.

Нарва- Йыэсуу, 1921.

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