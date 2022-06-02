02.06.2022, 19:44
Мощно! Хенри Дрелл едет на просмотр в клуб НБА
ФОТО: Õhtuleht | Martin Ahven
Баскетболист эстонской сборной Хенри Дрелл получил возможность продемонстрировать свое мастерство клубу НБА Atlanta Hawks.
Дрелл, игравший за «Винди Сити Буллз» в дочерней лиге НБА во второй половине прошлого сезона, произвел хорошее впечатление на «Ястребов» своими выступлениями и является одним из шести молодых игроков, участвующих в преддрафтовой подготовке.
В G-лиге Дрелл набирал в среднем 5,2 очка, 3,0 подбора, 1,2 передачи и 17,9 минуты в 29 матчах.