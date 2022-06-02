Мощно! Хенри Дрелл едет на просмотр в клуб НБА

Дрелл, игравший за «Винди Сити Буллз» в дочерней лиге НБА во второй половине прошлого сезона, произвел хорошее впечатление на «Ястребов» своими выступлениями и является одним из шести молодых игроков, участвующих в преддрафтовой подготовке.