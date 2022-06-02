Пеле написал открытое письмо Путину

"Я хочу использовать сегодняшний матч как возможность обратиться с просьбой остановить это вторжение. Не существует аргументов, которые могли бы оправдать насилие. Этот конфликт преступный, неоправданный, и он не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и мучений. Нет никаких причин, чтобы это продолжалось дольше".

"Во время нашей последней встречи мы обменялись дружелюбными улыбками и долгим рукопожатием. Тогда было невозможно представить, что мы когда-либо можем быть так разобщены, как сегодня. Война существует лишь для того, чтобы разлучать нации, и нет никакой идеологии, оправдывающей ракеты, которые сейчас хоронят детские мечты, разрывают семьи и убивают невинных. В ваших руках положить конец этому конфликту. Ведь это те самые руки, которые я пожимал в Москве, во время нашей последней встречи в 2017 году", — завершил свое послание Путину легенда мирового футбола.