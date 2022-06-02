Путин хуже Гитлера. Он убивает не только живых, он убивает уже мертвых

Меня зовут Анне Быкова, мне 30 лет и уже почти три месяца я живу в Эстонии как военная беженка. Я, моя мама и мой пятилетний сын уехали из родного Киева на десятый день войны. Мы не помним, какой был день недели; с 24 февраля и до сегодняшнего дня у нас нет обычного календаря, есть лишь отсчет с начала войны. Иной подсчет, иная реальность.

Ни для кого не секрет, что Россия долго и детально планировала военное вторжение в Украину. Задолго до его старта Путин стянул российские войска на границе и привел их в боевую готовность, заявляя миру, что Россия не хочет войны. Но мы ведь знаем историю. Если политики говорят, что войны не будет, значит — быть войне. И совершенно не важно, какие соглашения подписывают между собой президенты, если один из них склонен ко лживым имперским амбициям. Был ли между Россией и Украиной некий негласный пакт о ненападении? По сути, нет. Были лишь надежды и молитвы украинского народа, что мы останемся суверенны.