02.06.2022, 13:14
Путин хуже Гитлера. Он убивает не только живых, он убивает уже мертвых
ФОТО: Ekspress Meedia | Rauno Volmar
Путин вторгся грязными сапогами в наши дома. Но он проиграет. Мы дадим России отпор. Пока она обстреливает Украину ракетами по 5 миллионов долларов, ее “самая сильная армия в мире” крадет чужое ношеное белье и отправляет его почтой к себе домой, написала для RusDelfi о своих переживаниях войны и осмыслении произошедшего Анне Быкова, украинская журналистка, а ныне - беженка от войны в Таллинне.
Меня зовут Анне Быкова, мне 30 лет и уже почти три месяца я живу в Эстонии как военная беженка. Я, моя мама и мой пятилетний сын уехали из родного Киева на десятый день войны. Мы не помним, какой был день недели; с 24 февраля и до сегодняшнего дня у нас нет обычного календаря, есть лишь отсчет с начала войны. Иной подсчет, иная реальность.