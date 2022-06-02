Мнение
02.06.2022, 13:14

Путин хуже Гитлера. Он убивает не только живых, он убивает уже мертвых

 
Анне Быкова, украинская журналистка, беженка
Kiievi Iseseisvuse väljakul mälestati Maidani sündmuste ohvreid
Kiievi Iseseisvuse väljakul mälestati Maidani sündmuste ohvreid
ФОТО: Ekspress Meedia | Rauno Volmar

Путин вторгся грязными сапогами в наши дома. Но он проиграет. Мы дадим России отпор. Пока она обстреливает Украину ракетами по 5 миллионов долларов, ее “самая сильная армия в мире” крадет чужое ношеное белье и отправляет его почтой к себе домой, написала для RusDelfi о своих переживаниях войны и осмыслении произошедшего Анне Быкова, украинская журналистка, а ныне - беженка от войны в Таллинне.

Меня зовут Анне Быкова, мне 30 лет и уже почти три месяца я живу в Эстонии как военная беженка. Я, моя мама и мой пятилетний сын уехали из родного Киева на десятый день войны. Мы не помним, какой был день недели; с 24 февраля и до сегодняшнего дня у нас нет обычного календаря, есть лишь отсчет с начала войны. Иной подсчет, иная реальность.

Ни для кого не секрет, что Россия долго и детально планировала военное вторжение в Украину. Задолго до его старта Путин стянул российские войска на границе и привел их в боевую готовность, заявляя миру, что Россия не хочет войны. Но мы ведь знаем историю. Если политики говорят, что войны не будет, значит — быть войне. И совершенно не важно, какие соглашения подписывают между собой президенты, если один из них склонен ко лживым имперским амбициям. Был ли между Россией и Украиной некий негласный пакт о ненападении? По сути, нет. Были лишь надежды и молитвы украинского народа, что мы останемся суверенны.

RusDelfi
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