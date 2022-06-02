Правда ли, что к флагу ЛГБТ+ добавили цвета украинского флага?

Постоянно поступающие предложения по изменению и дополнению классического шестиполосного флага нередко вызывают дискуссии и даже насмешки. Как выяснили наши коллеги из Reuters, флаг Progress Pride с добавлением жёлтой и синей полос — тоже результат иронии над активистами, разрабатывающими, по их мнению, всё более инклюзивные версии.

Поскольку внешний вид флага ЛГБТ не закреплён в каких-либо документах, разные активисты регулярно предлагают дополненные и изменённые варианты. Например, основа заинтересовавшего нас изображения — версия под названием Progress Pride, разработанная в 2018 году американским дизайнером Даниэлем Куазаром. По его задумке, голубая, розовая и белая полосы репрезентируют трансгендерных и небинарных людей, а коричневая и чёрная — маргинализированные сообщества цветных людей. Чёрная полоса имеет двойное значение, поскольку она также напоминает о «тех, кто живёт со СПИДом, с окружающими их стигмой и предрассудками, а также тех, кто погиб из-за болезни».

Радужный флаг ЛГБТ был разработан в конце 1970-х годов в Сан-Франциско — его придумал художник Гилберт Бейкер. Изначально на флаге было восемь полос, но впоследствии их число сократилось до шести. Всемирным символом ЛГБТ-сообщества, как утверждает энциклопедия Britannica, этот флаг стал уже в середине 1990-х годов.

Фотографию необычной модификации радужного флага в конце мая публиковали пользователи Facebook , «ВКонтакте» , Twitter и других соцсетей. Обычно картинку сопровождали подписи вроде «Новый флаг ЛГБТ включает цвета украинского флага». Изображение опубликовал в своём Telegram-канале (116 000 подписчиков на момент написания этого разбора) политолог и регулярный участник стримов Владимира Соловьёва Сергей Карнаухов, уточнив, что «на Западе граждан Незалежной определили в секс-меньшинства». В других Telegram-каналах публикацию сопроводили комментарием советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича: «Включение цветов флага Украины в цвета флага мирового ЛГБТ-сообщества — признание наших доблестных ВСУ и беспрецедентная победа над мировым злом».

22 мая канадский журналист Ким Сивер опубликовал в Twitter фотографию своего дома, окрашенного в цвета классического радужного флага. В ответ аккаунт @ProjectDroc напомнил Сиверу, что шестиполосный флаг устарел и «не подразумевает репрезентацию некоторых людей, например цветных», и призвал использовать версию, разработанную Куазаром. В свою очередь, пользователь @aryanfaggot высмеял этот ответ: его твит полностью повторяет запись @ProjectDroc, однако в нём слово «цветные» заменено на «украинцы». К твиту прикреплён и флаг с добавленными на него жёлтой и синей полосами.

Не все пользователи поняли, что комментарий @aryanfaggot носил иронический характер. Его даже опубликовала в Twitter член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Представительница Республиканской партии сопроводила изображение подписью «Знают ли об этом нацисты в украинской армии?». Пользователь @aryanfaggot довольно быстро написал немало твитов, в которых удивился, что его шуточная картинка была воспринята всерьёз и стала столь популярной.

Нам не удалось найти комментарий о появлении цветов украинского флага на флаге ЛГБТ, который некоторые интернет-пользователи приписали Алексею Арестовичу. Мы не смогли обнаружить соответствующие записи ни в соцсетях политика, ни в его выступлениях в СМИ и на YouTube. Судя по данным сервиса TGStat, первоисточник этой цитаты — пост в Telegram-канале «Меркури» (72 000 подписчиков), появившийся днём 26 мая.

Reuters обращает внимание на то, что, хотя в Украине проходят гей-парады, их участники и активисты ещё совсем недавно подвергались нападениям. Как сообщают Pew Research Center и украинский правозащитный ЛГБТ-центр «Наш мир», уровень гомофобии в стране остаётся довольно высоким. Украинская конституция, как и российская, определяет брак исключительно как союз мужчины и женщины.

Итог: Сатирические новости