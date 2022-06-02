RMK: масштабная вырубка деревьев поможет справиться с эпидемией короедов(13)
По всей Европе наибольшую угрозу для еловых лесов представляет нашествие вредителей, вызванное изменением климата. Руководитель отдела лесоустройства RMK Вейко Эльтеманн объяснил, что поможет справиться с этой проблемой и почему утвержденные министром новые объемы вырубок – это не страшно.
Более половины материковой части Эстонии покрыто лесом. Мы входим в первую пятерку европейских стран по лесистости, что намного выше среднего показателя по ЕС. Половина лесов принадлежит Эстонской Республике, то есть всем нам. Большинство государственных лесов содержит и управляет ими Центр управления государственными лесами (RMK), который исходит в своей работе из действующего законодательства и принципов хозяйского отношения. Проще говоря, это означает, что для всех будущих поколений людей лесов должно быть, как минимум столько же, сколько есть сегодня. На передовой в Европе
Используя наши лучшие навыки и знания, мы стараемся управлять государственными лесами так, чтобы в будущем они приносили всем нам больше пользы – были бы более ценными как по объему, так и по качеству. Для этого мы прежде всего заботимся о том, чтобы соблюдались природные ценности, связанные с лесом, вырубаем столько, сколько позволяет площадь зрелых хозяйственных лесов, и после вырубки сажаем на каждой делянке новые деревья.
Из государственных лесов, находящихся в ведении RMK, 39% защищены законом и собственными решениями RMK. Важно отметить, что большинство этих лесов находятся под такой строгой охраной, что там нельзя срубить или убрать ни одно стоящее дерево, даже бурелом. С такой долей лесов, оставленных для естественного развития, мы являемся абсолютным лидером в Европе, не говоря уже об остальном мире. При планировании рубок в хозяйственных лесах мы строго соблюдаем предусмотренные законом нормы и каждый год вносим предложение министру окружающей среды для определения площадилесовосстановительной рубки. Конкретнее, принимая во внимание породы деревьев и возрастное распределение в государственных лесах, мы рассчитываем оптимальную площадь лесовосстановительной рубки. Расчет производится в соответствии с методикой, описанной в руководстве по управлению лесами, и в расчет включены все лесные участки, отведенные в государственном лесу. Каждый желающий может найти информацию обо всех государственных лесах, находящихся в ведении RMK, в публичном регистре учета лесных ресурсов.
В расчете лесовосстановительных рубок не учитываются леса с местами постоянного обитания, заповедными территориями и другими охраняемыми природными объектами, ценными местообитаниями, пляжами, недвижимыми памятниками, глухариными токами или ограничениями, установленными самим RMK.
Оптимальные делянки выбираются по основным породам деревьев (см. табл. 1). Оптимальная площадь лесовосстановительных рубок в управляемых лесах в 2022 г. составляет 10 390 га, т. е. около 1,6% управляемых лесов. К этому добавляется 100 га преимущественно щадящих рубок в зонах с ограниченным режимом природопользования, таким образом, всего 10 490 га или 1% всех лесов, находящихся в ведении RMK.
Чтобы быть уверенным в точности расчетов, их проверяют специалисты Агентства по охране окружающей среды. Как предусмотрено Законом о лесе, оптимальная площадь лесовосстановительных рубок на 2022 год согласована с Агентством по окружающей среде в ноябре прошлого года.
Оптимальные делянки в управляемых RMK лесах по основным породам деревьев в 2022 году:
Сосновые леса 3180 га Еловые леса 2030 га Березовые леса 3295 га Осиновые леса 885 га Заросли черной ольхи 320 га Заросли серой ольхи 680 га
Площадь лесовосстановительных рубок зависит прежде всего от
возрастного распределения древостоя той или иной породы деревьев. Таким образом, площадь лесовосстановительных рубок можно рассчитать хоть для всего возраста рубки. Поскольку весь цикл рубки является слишком длинным, ниже в качестве примера приведено возрастное распределение еловых лесов и оптимальная площадь рубки в ближайшие 30 лет.
Более половины, а точнее 56%, старых еловых лесов старше 70 лет составляет государственный лес, который взят под охрану и в котором рубки не осуществляются. Остальные 44% старых еловых лесов расположены в хозяйственных лесах и имеют достаточно равномерное возрастное распределение. Возрастным критериям лесовосстановительных рубок соответствует 20 655 га еловых лесов, что составляет шестую часть площади еловых лесов. В ближайшие 10 лет созреет 18 334 га, а в последующие 10 лет – 21 856 га еловых лесов. Выбранная делянка площадью 2030 га близка к среднему значению этих трех площадей.
Поскольку возрастное распределение еловых лесов равномерно, а площадь зрелых еловых лесов постоянно увеличивается с течением времени, то в течение рассматриваемого периода площадь рубок будет уменьшаться в среднем только на 5 га в год. Поэтому в течение всего 30-летнего периода ежегодно можно вырубать около 1/10 площади зрелых еловых лесов. В 2022 году площадь всех зрелых еловых лесов составляет 48 603 га, а к 2052 году увеличится до 67673 га. К 2052 году средний возраст всех еловых лесов в государственном лесу увеличится с 48 до 52 лет, а количество старовозрастных еловых лесов увеличится по сравнению с сегодняшним днем.
По всей Европе, как и у нас, наибольшую угрозу для еловых лесов представляет нашествие различных вредителей, вызванное изменением климата. Наибольшее влияние оказывает еловый короед, который за последние 10 лет уничтожил значительную часть еловых лесов в Центральной Европе, особенно в Чехии и Германии. К сожалению, в последние годы ущерб, наносимый еловым короедом, принял в Эстонии масштабы эпидемии. Поэтому в этом году мы сочли необходимым вырубить больше еловых лесов, зараженных вредителями, чем это является оптимальным в соответствии с расчетами.
Это дает двойной эффект – во-первых, с поваленной древесиной можно вывести вредителей из леса, а во-вторых, при своевременной рубке древесину можно использовать. Понятно, что если мы вырубим в этом году больше, то в ближайшие годы сможем вывезти из леса меньше древесины, но, по крайней мере, мы ограничим распространение вредителей на большее количество еще здоровых лесов.
Наш первый выбор – провести санитарную рубку и вырубить только те деревья, которые уже заселены вредителями. Крепкие и здоровые леса останутся нашей целью и в будущем, и мы постараемся добиться этого уже сегодня с наименьшим ущербом для лесов.
Больше узнать о проблеме, связанной с еловым долгоносиком можно здесь.