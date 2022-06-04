Человеческий эгоизм стоил лисенку жизни

"В понедельник наш хороший знакомый сообщил нам, что к нему подошел человек, принесший домой лисенка, и попросил у него совета, как его вырастить, потому что он хотел бы его приручить!", — пишет Общество диких животных на Facebook.

Несмотря на неоднократные попытки поговорить с Гарри, нашедшим лисенка, и напомнить ему, что это незаконно, мужчина решил оставить животное себе. По его словам, он также посоветовался со знакомым, который занимается лисами и сказал, что получить документы на лису не проблема.

Гарри давал зверьку кошачий сухой корм, а когда тот отказывался принимать пищу, кормил лисенка насильно. Животное почувствовало себя плохо, но мужчина не стал везти его в клинику, опасаясь, что лисенка отнимут.

"В какой-то момент, когда разум на мгновение вернулся к горе-хозяину, Гарри понял, что состояние лисенка критическое, и все же решил отвезти его для оказания помощи. К сожалению, разум вернулся слишком поздно, и детеныш лисы умер!" - с сожалением рассказали представители общества диких животных, напомнив, что люди не должны брать животных из леса, полагаясь на то, что у них получится обеспечить их всем необходимым. "Дикие животные и птицы, большие и малые, принадлежат лесу! Если они ранены или брошены, их нельзя забирать домой без консультации со специалистом, это незаконно".