В больнице в Оклахоме произошла стрельба: четверо убиты, стрелявший тоже мертв

Шеф полиции Талсы около половины шестого вечера написал в "Твиттере", что полицейские выехали на вызов в больницу св. Франциска. Погибли пять человек, включая самого стрелявшего, местные СМИ сообщают о раненых. Стрелявший, по данным полиции, умер по всей видимости от ранения, нанесенного самому себе. У него был пистолет и длинноствольное огнестрельное оружие.

"Мы можем подтвердить, что стрелявший убит. Полицейские сейчас проверяют каждую комнату в здании на дополнительные угрозы", - говорится в заявлении полиции Талсы в "Твиттере".

Стрелок находился на втором этаже одного из корпусов больницы.

Как рассказал телеканалу Эй-би-си капитан полиции Талсы Ричард Мюленбург, полицейские, приехав на место, обнаружили нескольких человек со следами огнестрельных ранений, некоторые были уже мертвы.

"Мы также обнаружили стрелка, или человека, которого считаем стрелком - у него была винтовка и пистолет", - добавил полицейский.

Имя и возможные мотивы стрелявшего в полиции пока не назвали.

"Мы проводим тщательный обыск каждой комнаты [...] все спокойно. Мы пытаемся собрать людей и надеемся, что не найдем больше жертв", - добавил капитан Мюленберг.

Около десяти дней назад, 24 мая, США потряс еще один эпизод стрельбы. В результате нападения на техасскую школу "Робб", где обучаются дети семи-десяти лет, погибли 19 учеников и две учительницы. Еще 13 детей находятся в больнице с ранениями разной степени тяжести.

Нападавший, 18-летний местный житель Сальвадор Рамос, был убит полицейскими. В среду была похоронена одна из убитых им учительниц, Ирма Гарсия.

Ранее в мае 10 человек были убиты в Баффало, штат Нью-Йорк, в результате нападения на расовой почве. Стрелка арестовали.