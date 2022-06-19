Загадка, которой 50 лет: как четыре датских рыбака пытались спасти самого легендарного беженца Эстонии

В первую неделю сентября 1972 года главной новостью во всем мире был теракт на Олимпийских играх в Мюнхене. План немецкого спецназа по спасению израильских спортсменов от террористов "Черного сентября" в аэропорту Фюрстенфельдбрук провалился, в результате инцидента погибли 17 человек. Олимпиаду спустя некоторое время возобновили.

Четверо датских рыбаков, вышедших на рыбалку в Балтийское море на "Ветреной удаче" (Windy Luck), слушали трансляцию соревнований по радио. Бёрге Ларсену, Арне Ларсену, Орле Йенсену и Хассе Торсену было около тридцати пяти, они знали друг друга всю жизнь. Родом они были из рыбацкой деревни Тейн, что на северном побережье острова Борнхольм, с населением 800 человек. Бёрге и Арне были братьями, а их сестра была женой Орлы.

Рыбная ловля и в те годы была основным источником средств к существованию на Борнхольме: летом тралом ловили сельдь, а осенью - лосося и треску, и во всех прибрежных деревнях до сих пор сохранились коптильни размером с дом.

В то время как в Киле проходила парусная гонка, команда “Ветреной удачи” рыбачила к востоку от Готланда. В какой-то момент они с изумлением увидели в открытом море направляющийся к ним небольшой катер.